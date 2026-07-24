يورغن كلوب مديراً فنياً لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يورغن كلوب، مديراً فنياً لمنتخب البلاد، خلفاً للمدرب يوليان ناجلسمان.

وأعلن اتحاد الكرة الألماني في مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن كلوب وقع عقداً يمتد حتى عام 2030.

وهذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني المخضرم بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي عام 2024.

وكان المدرب السابق لليفربول المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا منذ استقالة ناجلسمان عقب خسارة منتخب ألمانيا المفاجئة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 في 29 يونيو الماضي.

ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز في الأدوار الإقصائية بأي نسخة لكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الرابع والأخير في مونديال عام 2014 في البرازيل، حيث ودع نسختي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب من مرحلة المجموعات.

وأجرى كلوب محادثات مع المسؤولين الألمان بمدينة نيويورك الأمريكية أثناء عمله هناك كمحلل تلفزيوني خلال نهائيات كأس العالم، قبل أن يعلن اتحاد الكرة الألماني في 11 يوليو الحالي عن التوصل لاتفاق بشأن "النقاط الرئيسية" للعقد.

ولم يتول كلوب تدريب أي فريق منذ رحيله عن ليفربول قبل عامين، مبررا ذلك بسبب شعوره الإرهاق.

ومنذ ذلك الحين، كان كلوب يشغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شبكة أندية (ريد بول) حول العالم، فيما كشف في وقت سابق من الشهر الجاري عن استعداده لاستئناف مسيرته التدريبية.

وسيقود كلوب الآن المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية، والتصفيات المؤهلة لبطولة لكأس أمم أوروبا عام 2028 في الجزر البريطانية، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2030.

وسوف تكون أول مباراة لكلوب على رأس الجهاز الفني ضد منتخب هولندا في العاصمة الهولندية أمستردام يوم 24 سبتمبر المقبل، في افتتاحية مباريات ألمانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.