بعد إسقاط سيتي.. الهلال أمام معركة لاتينية تحدد مسار الحلم

تجاوز الهلال السعودي حاجز الحلم، ليصبح واقعًا عربيًا جديدًا في كأس العالم للأندية 2025، بعدما سطر واحدة من أبرز ملاحم البطولة، حين أطاح بمانشستر سيتي الإنجليزي من ثمن النهائي بنتيجة 4-3، في مواجهة دخلت أرشيف التاريخ الكروي من بابه الكبير.

وواجه الهلال الذي فرض التعادل على ريال مدريد وسالزبورغ في دور المجموعات، أقوى أندية أوروبا دون أن يتذوق طعم الخسارة، وبات حديث العالم، كفريق أعاد رسم حدود الممكن، وتحول من ممثل قاري إلى منافس عالمي شرس لا يخشى الأسماء اللامعة.

وبعد اسقاط بطل إنجلترا، لا وقت أمام الفريق السعودي للاحتفال، حيث ينتقل الهلال إلى اختبار مختلف، حين يلاقي فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي المونديال يوم الجمعة المقبل، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، أمام فريق أطاح بإنتر ميلان الإيطالي وأثبت أنه ليس أقل شراسة من خصوم أوروبا.

ويدخل الهلال اللقاء بثقة عالية ومعنويات مرتفعة ،، لكن فلومينينسي المتمرس في مواجهة الفرق الآسيوية يدرك أن الفريق الملقب بالزعيم في السعودية بات الآن خصمًا غير تقليدي، بعدما تجاوز من كانوا في مقدمة المرشحين للتتويج.

صمام الأمان

وسيكون المغربي ياسين بونو أحد أبرز مفاتيح الهلال في مواجهة ربع النهائي ، بعدما تحول إلى رمز بتصدياته الإعجازية أمام مانشستر سيتي، ومع تصديه لـ 23 كرة خلال 4 مباريات منها 10 تصديات أمام السيتي، أثبت بونو أنه الحارس الأفضل في البطولة حتى الآن بالأرقام والأداء.

وسجل الهلال 6 أهداف في البطولة وتلقى 4 أهداف، ويعتمد الفريق الأزرق في خطته على مزيج من الانضباط الدفاعي والارتداد الهجومي، وهي مفاتيح تحتاج للثبات الذهني وهو ما ظهر به اللاعبون أمام السيتي، خاصة مع ارتفاع وتيرة الضغط في الأدوار الإقصائية.

سجل مشرف

ولم يتعرض الهلال لأي خسارة في 3 مواجهات متتالية أمام فرق أوروبية خلال هذه النسخة حيث تعادل مع ريال مدريد 1/1، ثم سالزبورغ 0/0، وأخيرًا فاز على مانشستر سيتي 4/3، وهو ما يزيد من قيمة إنجاز الهلال في سابقة تاريخية لم يحققها أي نادٍ آسيوي من قبل.

وجاءت رباعية الهلال في مرمى السيتي لتصبح تاريخية، حيث بات الفريق الأزرق ثاني فريق عربي يحقق ذلك بعد الأهلي المصري الذي سبق وسجل أربعة أهداف في مرمى بورتو البرتغالي في النسخة الجارية أيضاً.