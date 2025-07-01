أرباح قياسية للهلال بعد الفوز على مانشستر سيتي في مونديال الأندية

سجل نادي الهلال السعودي حضورًا قويًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025... وحقق من خلالها استفادة مزدوجة على المستويين الفني والمالي ، بعدما نجح في التأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي وهو ما انعكس بشكل مباشر على حجم العوائد المالية التي جناها من مشاركته في النسخة الحالية ، التي تعد من الأعلى في تاريخ مشاركاته القارية والدولية.

ووفقًا لنظام الجوائز المعتمد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وصل إجمالي ما حصده الهلال حتى الآن إلى 34.05 مليون دولار أمريكي ، توزعت بين مكافآت المشاركة، والحوافز الخاصة بنتائج المباريات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وبدأ الهلال رحلته المالية بمبلغ 9.55 مليون دولار نظير مشاركته في البطولة بصفته ممثل قارة آسيا، قبل أن تضاف مكافآت الأداء في مرحلة المجموعات، حيث حصل النادي على مليون دولار عن كل تعادل أمام ريال مدريد 1/1 وسالزبورغ 0/0 ، و2 مليون دولار بعد الفوز أمام باتشوكا ، ثم حقق القفزة الأكبر بتأهله إلى دور الـ16 الذي منح الفريق 7.5 مليون دولار، ثم إلى ربع النهائي بمكافأة قدرها 13.125 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تزداد مكافآت الهلال في حال واصل الفريق مشواره بنجاح نحو نصف النهائي، إذ ترتفع مكافأة هذا الدور إلى 21 مليون دولار... فيما تصل جائزة المركز الثاني إلى 30 مليون دولار، أما البطل فسيحصل على 125 مليون دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخ بطولات الأندية.

ويستعد الهلال لخوض تحدٍ جديد لا يقل صعوبة عن مواجهة سيتي ، عندما يواجه فلامنغو البرازيلي في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة تجمع بين ممثل آسيا والعرب وأحد أبرز أندية أمريكا الجنوبية، يوم الجمعة المقبل.