تصديات إعجازية .. قفاز ياسين بونو يتوهج أمام نخبة العالم

بأداء يليق بحارس من عينة الكبار، خطف المغربي ياسين بونو الأضواء في ليلة تاريخية للهلال السعودي، بعدما وقف سدًا منيعًا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وقاد "الزعيم" إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، في مواجهة درامية شهدت سبعة أهداف وامتدت لأشواط إضافية، لكنها انتهت بانتصار الفريق السعودي بنتيجة 4-3، وصعود مستحق إلى الدور المقبل.

ورغم أن شباك بونو اهتزت ثلاث مرات، إلا أن الحقيقة تقول إن الحارس المغربي كان البطل الأول في واحدة من أصعب مباريات الهلال خلال السنوات الأخيرة.. حيث رسمت تصدياته وقراءته الممتازة لحركة مهاجمي السيتي، وثباته، مشهدًا دراميًا بطله رجل يقف بين الخشبات الثلاث.

وانفرد البرازيلي سافينيو بمرمى الهلال، في الدقيقة التي كادت تغير كل شيء، وراوغ بونو بمهارة، لكن الأخير رفض الاستسلام، ومد يده بطريقة إعجازية ليبعد كرة كانت في طريقها إلى الشباك، وكانت تلك اللقطة بمثابة لحظة فاصلة في اللقاء، أعادت للهلال توازنه، وفتحت الباب أمام انتفاضة أنهت طموحات بطل أوروبا.

وجاء ما قدمه بونو أمام مانشستر سيتي استمرارا لما بدأه منذ انضمامه إلى الهلال في أغسطس 2023، قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، حيث قاد "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق عربيًا وأفريقيًا.

وأثبت بونو خلال مونديال الأندية الجاري أنه الحارس الأبرز حتى الآن، بعدما سجل 23 تصديًا في أربع مباريات فقط، متصدرًا الترتيب العام للحراس، ومتفوقًا على أسماء لامعة من مختلف القارات.

ونجح بونو في لقاء السيتي وحده، في التصدي لعشر كرات خطيرة، وشارك في بناء اللعب بـ29 تمريرة بنسبة دقة بلغت 76٪، كما استعاد الكرة 16 مرة، مؤكدًا دوره القيادي داخل الملعب.

وكان بونو تألق أمام ريال مدريد قبل موقعة السيتي، في المواجهة الأولى للهلال بالنسخة الجارية من المونديال، وتصدى لركلة جزاء نفذها فيدريكو فالفيردي في الدقائق الأخيرة، مانحًا فريقه تعادلًا ثمينًا 1/1، كما خرج بشباك نظيفة أمام سالزبورغ وباتشوكا، ليسجل بداية قوية أمام الهلال في دور المجموعات، أثمرت لاحقًا عن التأهل للأدوار الإقصائية.

وفي تصريحات ما بعد المباراة، أقر الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي بتفوق بونو، قائلاً: «قدمنا الكثير من التمريرات، لكن بونو تصدى لكرات رائعة.. لا يوجد ما أقوله أكثر من ذلك»، في اعتراف نادر من مدرب لا يُشيد بسهولة.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها ياسين بونو دور الحسم مع الهلال في اللحظات المصيرية....ففي كأس السوبر السعودي، وقف سدًا منيعًا أمام رونالدو وماني ليمنح اللقب للفريق الملقب بالزعيم في السعودية، وفي نصف نهائي كأس الملك، أوقف ركلة جزاء من كريم بنزيما، وأنقذ فريقه من خسارة مؤكدة أمام الشباب في الدوري بتصدي حاسم في الدقيقة الأخيرة.