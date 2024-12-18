أنشيلوتي يُتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم والتشكيل المثالي لعام 2024

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيل المثالي للاعبين من فئة الرجال على مستوى العالم في عام 2024.

وجاء ذلك، خلال حفل جوائز "ذا بيست" الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، وضم التشكيل المثالي:

في حراسة المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) وفي الدفاع الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) والألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد) والفرنسي ويليام ساليبا (آرسنال).

وفي خط الوسط: الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد ) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والألماني توني كروس (ريال مدريد سابقا).

وفي الهجوم: الإسباني لامين يامال (برشلونة ) والنرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وتوج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال عام 2024، للفوز ببطولات السوبر الإسباني والسوبر الأوروبي والليغا ودوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باتشوكا المكسيكي، اليوم الأربعاء، على ستاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.