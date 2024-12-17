سلوت يعترف بـخطئه أمام فولهام

اعترف آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول، بأنه سمح لعواطفه بالسيطرة عليه في لقاء ناديه مع ضيفه فولهام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يأمل ألا يكون لقرار إيقافه تأثير كبير على الفريق.

وبات يتعين على سلوت الجلوس في المدرجات خلال لقاء ليفربول مع مضيفه ساوثهامبتون، غدا الأربعاء، بدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم، خلال تعادل الفريق 2 / 2 مع فولهام، يوم السبت الماضي.

عادة ما يتسم المدرب الهولندي بالهدوء في المنطقة الفنية، خاصة عند مقارنته بمدرب الفريق السابق الألماني يورجن كلوب، لكنه يعترف بأنه تجاوز الحد ويجب أن يخفف من حدة تصرفاته.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أنتم دائما تعرفون. أعتقد أنني هادئ بشكل عام ولكن - لا أعرف ما إذا كان من الذكاء أن أقول هذا - هناك أيضًا حدا لهذا الهدوء بالنسبة لي، دعونا نضع الأمر بهذه الطريقة".

أضاف سلوت "لسوء الحظ، فإن قرارات الحكام من الممكن أن تجعلني أصل إلى هذا الحد قبل القرارات التي يتخذها لاعبو فريقي، لأنهم يتخذون قرارات أفضل من الحكام، في رأيي، لفريقي".

واستدرك مدرب ليفربول "لكنني لا أعتقد دائمًا أنه يتعين عليك إظهار ذلك لتتمتع بهذه الحماسة. أعتقد أنه من الواضح أنه إذا كنت تعمل في نادٍ مثل هذا، أو في أي مكان في العالم في نادٍ كبير، فإنك تتمتع بهذه الحماسة بداخلك وتريد الفوز بكل مباراة، وتحاول التأثير بقدر ما تستطيع".

وأكد سلوت في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "الخطأ الذي ارتكبته مرتين بالفعل هنا، ومرة ​​أو مرتين في هولندا، هو أنك تعتقد أحيانًا أن خلق جو يكون فيه العالم كله ضدك يمكن أن يؤدي إلى بعض القرارات الإيجابية في نهاية الأمر، لكن حتى الآن، ظل الأمر على حاله، ولم يتغير. ولم يساعد على الإطلاق".

ولا يشكو سلوت من الإنذار الذي حصل عليه مطلع الأسبوع لكنه واثق من أنه سيكون قادرًا على التغلب على عقوبته.

شدد سلوت: "إذا كنت موقوفًا في هولندا، فلن يتم السماح لك بالتواجد في غرفة الملابس أو بالقرب منها، ولا يمكنك التعامل مع وسائل الإعلام أيضا".

وأشار "أعتقد أنني ما زلت قادرًا على القيام بالأشياء التي أريد القيام بها. اللحظة التي تكون فيها أقل تأثير على فريقك هي خلال الدقيقتين 45 و90 وأكبر تأثير يمكن أن يكون في فترة الاستراحة أو قبل المباراة. هذه هي الأشياء التي يمكنني القيام بها".

من المقرر أن يمنح سلوت بعض لاعبيه الأساسيين راحة أمام ساوثهامبتون، لاسيما وأن الفريق يستعد لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام مضيفه توتنهام هوتسبير ببطولة الدوري يوم الأحد المقبل.

لن يبدأ ديوجو جوتا، الذي سجل كبديل في عودته من الإصابة ضد فولهام، المباراة أيضًا لأنه لم يتدرب مع الفريق أمس الاثنين، حيث كشف سلوت أن البرتغالي لا يزال "غير لائق تماما".

ومن المقرر أن يعود كايمين كيليهر لحراسة عرين الفريق مجددا، بعد أن أثار إعجاب الجميع مؤخرًا عندما حل بديلا للحارس الأساسي البرازيلي أليسون بيكر خلال فترة غيابه، كما يقترب الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس من العودة.

يمكن أن يحل تسيميكاس محل آندي روبرتسون الموقوف إذا أثبت جاهزيته البدنية، فيما يعود الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من الإيقاف، وربما يحصل الإيطالي فيديريكو كييزا على بعض الدقائق مع استعادة لياقته البدنية لكن كونور برادلي وإبراهيما كوناتي سيواصلان الغياب.