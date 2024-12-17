كأس القارات.. ريال مدريد و باتشوكا غدا في المباراة النهائية

يلتقي غدا فريقا باتشوكا المكسيكي وريال مدريد الإسباني، في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات لكرة القدم " انتركونتيننتال"، وذلك على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك باتشوكا المكسيكي في كأس القارات كونه بطل دوري أبطال الكونكاف “أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”، وقد استهل مشواره في البطولة بالفوز 3-0 على بوتافوجو البرازيلي في الدور الثاني من المنافسات، ثم الفوز على الأهلي المصري السبت الماضي في نصف النهائي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

أما ريال مدريد فيخوض المباراة النهائية مباشرة كونه بطل دوري أبطال أوروبا ، بحسب اللوائح المنظمة للبطولة.

وتشهد المباراة عودة نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي إلى التشكيلة الأساسية، وذلك حسبما أعلن الفريق أمس قبل وصوله إلى الدوحة استعدادا للقاء، إذ غاب اللاعب عن آخر مباريات فريقه في الدوري الإسباني نظرا لإصابته في الفخذ خلال لقاء الريال مع اتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

من جانبه يتطلع باتشوكا إلى أن يصبح أول نادي مكسيكي يحمل لقب كأس القارات في تاريخه، إذ لم يحقق أي فريق من المكسيك هذا اللقب من قبل.

وأكد جييرمو ألمادا مدرب باتشوكا أن لقاء ريال مدريد في المباراة النهائية سيكون مختلفا عن أي مباراة أخرى للفريق في البطولة.

وأضاف أن فريقه سيواجه أفضل الفرق في العالم، ولديه حظوظ في المباراة، ولكنها صعبة أيضا، وعلى فريقه تقديم أفضل ما لديه من أداء لتحقيق أهدافه.