مهرجانات للبراعم على ملاعب اتحاد الكرة

نظم اتحاد الكرة مهرجانات للبراعم خاصة بالفئات السنية تحت 7 و8 و9 سنوات، بهدف اكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، والعمل على صقل مواهبهم، من خلال تطبيق أفضل البرامج الفنية.

وأقيم السبت، مهرجان لفرق البراعم تحت 9 سنوات «مواليد 2016»، حيثُ تم توزيعها على خمس مجموعات، وخاض الصغار مباريات كرة قدم مصغرة، استضافتها ملاعب أندية الإمارات، العربي، النصر والفجيرة. وشهد يوم أول من أمس، منافسات للفرق تحت 8 سنوات على ملاعب أندية الشارقة، الجزيرة، البطائح والإمارات، فيما ستقام مباريات للبراعم تحت 7 سنوات 21 ديسمبر المقبل.

يشارك في المهرجانات 23 نادياً: العين، الجزيرة، الوحدة، شباب الأهلي، الوصل، النصر، الشارقة، عجمان، خورفكان، البطائح، حتا، الإمارات، الجزيرة الحمراء، التعاون، الرمس، العروبة، دبا، العربي، الفجيرة، دبا الحصن، غاردنز يونايتد، فالكون وجولدن ستار. وتأتي المهرجانات لتطوير برامج فئة البراعم، وتحديداً بعد ختام المباريات النهائية المقرر إقامتها على ملاعب اتحاد الكرة بدبي، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.