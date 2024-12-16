ويليامز يتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا على حساب زيزو والشحات

فاز رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب أفريقيا بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا للعام الجاري 2024 خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يقام في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

وتسلم رونوين ويليامز الجائزة من النجم المصري محمد زيدان الفائز بكأس أمم أفريقيا مرتين في عامي 2008 و2010.

وتفوق حارس المرمى الجنوب أفريقي في سباق الجائزة على الثنائي المصري، حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك.

وقال ويليامز بعد تسلم الجائزة "أنا فخور للغاية، إنها لحظة استثنائية بحضور عائلتي، وفوزي بهذه الجائزة سيكون مصدر إلهام للملايين في بلادي، أشكر زملائي والمدربين في النادي والمنتخب".