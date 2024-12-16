5 نقاط تعيد هبوط أسهم عموتة مع الجزيرة

أعادت خسارة الجزيرة لـ5 نقاط في الجولتين الأخيرتين من دوري أدنوك للمحترفين، هبوط أسهم المدير الفني للفريق الحسين عموتة من جديد، ووضعته أمام موجة من انتقادات الجماهير الرافضة لنتائج ومستوى الفريق.

وخسر الجزيرة أول من أمس، أمام العين 1 ـ 3 في الجولة العاشرة من الدوري والتي أغضبت الجماهير، وتعادل قبلها أمام كلباء 1 ـ 1، ليفقد 5 نقاط تسببت في تراجع ترتيب الفريق من المركز الثالث إلى السادس برصيد 17 نقطة قبل ختام الجولة مساء اليوم.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع الحسين عموتة مع بداية الموسم الحالي، وأشرف على فترة التحضيرات بالكامل، لكنه فاجأ الجماهير ببداية غير إيجابية عندما خسر في أولى مباريات الدوري أمام بني ياس 0 ـ 2، وحقق الفوز في الثانية على العروبة، بهدفين دون رد، ثم تعرض لخسارة كبيرة أمام الشارقة 0 ـ 4، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع أصوات الجماهير الغاضبة التي طالبت حينها بإقالة المدرب.

وبعدها نجح عموتة في إعادة تنظيم صفوف الفريق الذي قدم مستويات جيدة ونجح في تحقيق الفوز على دبا الحصن وخورفكان، قبل أن يتعادل أمام الوصل 2 ـ 2 في مباراة قوية، ثم حقق فوزاً كاسحاً على عجمان 4 ـ 0، ليتقدم إلى المركز الثالث وسط معنويات عالية وقبول كبير للنتائج.

وعاد الجزيرة من جديد إلى نزيف النقاط في الجولتين السابقتين، مع عدم ظهوره بمستوى جيد، خاصة في مباراة القمة أمام العين أول من أمس والتي فجرت الغضب وسط محبي النادي الذين كانوا ينتظرون تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث ومواصلة ضغطه على متصدري جدول الترتيب.

ويمتلك الحسين عموتة فرصة جيدة، من أجل إعادة ترتيب أوراق الفريق في فترة التوقف الحالية، خاصة أن مستوى الجزيرة تأثر بغياب عدد من العناصر البارزة في الفترة الماضية والذين يتوقع عودتهم للتشكيلة الأساسية في الوقت القريب بقيادة عبد الله رمضان، مع معالجة الأخطاء ودعم الإيجابيات، وتجهيز جميع العناصر بدنياً ومعنوياً، قبل العودة مجدداً إلى مباريات الدوري والتي يستهلها بلقاء البطائح 5 يناير المقبل.