العين يحول تأخره بهدف إلى فوز مثير 3-1 على الجزيرة

حول العين تأخره بهدف إلى فوز مثير 3-1 على مضيفه الجزيرة مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد، في قمة مباريات الجولة العاشرة، ويدين الفريق البنفسجي في فوزه إلى المهاجم التوغولى لابا كودجو الذي سجل ثلاثة أهداف ( هاتريك) في الدقائق 63، و68، و85، ليبتعد في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفا، ويصل إلى الهاتريك السادس في مسيرته مع العين بالدوري، وسجل هدف الجزيرة الوحيد اللاعب نبيل فقير في الدقيقة 52، وبفوزه صعد العين إلى المركز الخامس رافعا رصيده إلى (18 نقطة) مع مباراة مؤجلة بينما تراجع الجزيرة إلى المركز السادس بعد أن تجمد رصيده عند (17 نقطة)

الشوط الأول

دخل الفريقان إلى ملعب المواجهة وكلاهما يبحث عن النقاط الثلاث لتعزيز وضعه على لائحة الترتيب، فالجزيرة صاحب الأرض والجمهور كان يرغب في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله بالجولة الماضية أمام كلباء، وهو الأمر عينه الذي سعى له العين الذي تعادل أيضا مع نفس الفريق في مؤجلة الجولة الثالثة، وبدا اصحاب الأرض أفضل حالا وأكثر استحواذا على الكرة في مقابل تراجع للعين الذي ظهر متحفظا ومال للاعتماد على الهجمات المرتدة.

وظهرت أول فرصة خطيرة في المباراة للعين بعد تمريرة ذكية من يحيى نادر إلى سالوموني، الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى، لكن الحارس الجزراوي علي خصيف، تدخل في الوقت المناسب وانقذ الموقف، ورد الجزيرة بتسديدة لمحمد النني، ارتدت من عارضة الحارس خالد عيسى، بعد مرور 25 دقيقة، وشهدت الدقائق التالية عملية تبادل للمحاولات الهجومية بين الفريقين، إذ تصدى حارس العين خالد عيسى، لتسديدة جزراوية أخرى، بينما أطاح سفيان رحيمي، بالكرة خارج الملعب، وأهدر الجانبان فرصا أخرى قبل أن يعلن الحكم عن انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في بداية الشوط الثاني قاد العين أكثر من هجمة على منطقة الجزيرة ولكن دون خطورة تذكر، وبالمقابل ترجم الجزيرة أول هجمة خطيرة ليسجل له نبيل فقير، الهدف الأول مستغلا حالة ارتباك الدفاع، وتعددت محاولات العين للعودة إلى المباراة لتثمر جهوده عن هدف التعادل الذي أحرزه لابا كودجو، بهدف رأسي رائع، و عاد المهاجم التوغولى نفسه بعد خمس دقائق ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه برأسية رائعة أخرى ليتقدم العين بهدفين لهدف.

سيطرة

بعد تقدمه بهدفين سيطر العين على مجريات اللعب وتألق علي خصيف، في التصدى لتسديدة سفيان رحيمي، وحولها إلى ركنية، واستشعر الجزيرة الخطر وتحرك لمعادلة النتيجة، غير أن محاولاته لم تكن بالنجاعة، ليضيف المهاجم التوغولى لابا كودجو ويسجل الهدف الثالث ( هاتريك) له وللعين.