سيمبا ينتزع انتصاراً قاتلاً من الصفاقسي بالكونفدرالية

واصل الصفاقسي التونسي بدايته الصادمة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وخسر الصفاقسي 1 / 2 في الثواني الأخيرة، أمام مضيفه سيمبا التنزاني، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبادر الصفاقسي بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق حازم حاج حسن، لكن سرعان ما أحرز ديبو كيبو هدف التعادل لسيمبا في الدقيقة السابعة.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 / 1، منح كيبو النقاط الثلاث لسيمبا، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل للفريق التنزاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد سيمبا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف النادي الرياضي القسنطنيني الجزائري (المتصدر)، الذي يواجه مضيفه أونزي برافوش الأنجولي، في الجولة ذاتها، في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل، بقي الصفاقسي قابعا في مؤخرة الترتيب، بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع مبارياته الثلاث الأولى، ليتأزم موقفه من الصعود للأدوار الإقصائية في المسابقة.

يذكر أن أصحاب الصدارة والوصافة بكل مجموعة من المجموعات الأربع في الدور الأول للبطولة، سوف يصعدون لدور الثمانية بالبطولة.