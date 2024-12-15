النصر يعبر خورفكان بثلاثية ويعزز موقعه في المراكز المتقدمة

تمكن النصر من عبور خورفكان بتغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة، التي جمعتمهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 10 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 19 نقطة وعزز موقعه ضمن المراكز المتقدمة، فيما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 11 في المركز التاسع.

تحكم النصر في مجريات المباراة منذ البداية وأوجد بعض الفرص لكنه لم يستفد منها قبل أن يفاجئه خورفكان بهدف مبكر بواسطة بيدرو هنريكي في الدقيقة 18، ما دفع النصر للنزول بثقله إلى الهجوم وتمكن من إدراك التعادل من ركلة حرة مباشرة سجلها عادل تاعرابت في الدقيقة 37، ثم أضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تواصل اللعب سجالا بين الفريقين بمحاولات أبعدت من الدفاع تارة ومن الحارسين تارة أخرى، ولعب خورفكان بأسلوب هجومي بحثا عن التعادل قبل أن يتعرض لاعبه عبد الله الرفاعي للطرد في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني، ليفرض النصر سيطرة مطلقة على المباراة ترجمها بهدف ثالث حمل توقيع البديل مانولو غابياديني في الدقيقة 93.