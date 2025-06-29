تشيلسي يفوز على بنفيكا ويتأهل إلى ربع نهائي "مونديال الأندية"

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1، في مبارة مثيرة امتدت إلى أشواط إضافية وأقيمت على ملعب "بنك أمريكا" بمدينة شارلوت، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه تشيلسي نظيره بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة 4 يوليو المقبل.

وشهدت المواجهة توقفاً طويلاً تجاوز 110 دقائق قبل نهايتها بخمس دقائق فقط، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وسجل رييس جيمس هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 64، بينما أدرك أنخيل دي ماريا التعادل لبنفيكا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5)، بعد استئناف اللعب.

وفي الشوط الإضافي الثاني، فرض تشيلسي أفضليته وسجل 3 أهداف متتالية، عن طريق كريستوفر نكونكو (د108)، وبيدرو نيتو (د115)، وكيرنان ديوسبري هال (د117).

وأكمل بنفيكا اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 92، بعد طرد مدافعه جيانلوكا بريستيان لحصوله على الإنذار الثاني.