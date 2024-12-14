الجزيرة يستضيف العين والنصر ينتظر خورفكان.. ودبا الحصن يلاقي كلباء

يستقبل الجزيرة على ملعبه ضيفه العين عند الساعة السابعة والنصف مساء غد الأحد لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين في مواجهة من العيار الثقيل، يبحث فيها كل فريق عن نقاط الفوز الثلاث مع رفض نقطة التعادل بهدف التقدم في جدول الترتيب بعد أن عانى الفريقان من نزيف النقاط في مشوار المنافسة السابق.

ومن المفارقات أن الفريقين قادمان من التعادل الإيجابي أمام كلباء والذي أفقد كل فريق نقطتين، حيث تعادل الجزيرة في الجولة السابقة أمام كلباء بهدف لكل، بينما تعادل العين أمام الفريق نفسه 3 ـ 3 في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة الأربعاء الماضي، الأمر الذي يضاعف رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث، خاصة مع الفارق الطفيف بينهما في النقاط والذي يأتي لمصلحة «فخر أبوظبي» الذي يمتلك 17 نقطة، بينما يمتلك «الزعيم» 15 نقطة وفوزه اليوم يقفز به أمام الجزيرة في جدول الترتيب بينما خسارته تبعده أكثر عن فرق الصدارة.

من جانبه، قال الحسين عموتة مدرب الجزيرة، إن مباراة فريقه أمام العين، دائماً تحفل بالندية والمستوى الجيد، وتكون محل ترقب واهتمام كبير من الجماهير لأنها تجمع بين فريقين كبيرين، وأضاف: بالنسبة لتحضيراتنا سارت بشكل جيد في الأيام السابقة، وكان هنالك تركيز كبير من اللاعبين في التدريبات من أجل العودة إلى الانتصارات وتعويض نتيجة التعادل السابقة.

وأضاف عموتة: المباراة تتطلب الاهتمام بكل التفاصيل والجزئيات البسيطة، علينا التركيز الكامل، وعدم ارتكاب الأخطاء، وأن نجتهد لتقديم أفضل ما لدينا حتى نتمكن من الفوز بالنتيجة وتقديم ما يليق بسمعة نادي الجزيرة، لإرضاء وإسعاد الجمهور الذي يقف بجانبنا.

من جهته، يأمل العين في العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله المثير أمام مضيفه كلباء بالجولة السابقة ويدرك لاعبوه صعوبة المهمة أمام الجزيرة صاحب الأرض والجمهور، وحرص المدرب جارديم في التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة خصوصاً في المنظومة الدفاعية والتي ظلت تشكل هاجساً مستمراً للفريق وأخضع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب.

وينتظر أن يدخل مباراة الليلة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم مع العمل على خطف هدف مبكر يربك به حسابات أصحاب الأرض ومن ثم المحافظة عليه أو تعزيزه، وفيما يتواصل غياب الثنائي محمد عوض الله ومحمد عباس ينتظر أن تشهد التشكيلة العيناوية في مباراة الليلة بعض التغييرات، حيث يتوقع أن يدفع المدرب بالظهير الأيسر سنابريا منذ البداية بعد ظهوره المتميز في الجولة الماضية، إلى جانب الهاشمي وكوامي، والأحبابي، وفي وسط الملعب ربما كان تراوري أحد الخيارات الأساسية في الارتكاز إلى جانب يحيى نادر بارك، ولا يتوقع أن يطرأ تغيير على ثلاثي المقدمة الهجومية رحيمي، وسيغوفيا، ولابا كودجو.

وأكد المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، المدير الفني للعين، أن تحضيرات فريقه لمواجهة الجزيرة مضت بصورة جيدة، مشيراً إلى أن التركيز في التدريبات اقتصر على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة كلباء، لافتاً إلى هناك أخطاء دفاعية، ومع ذلك جميع اللاعبين يعملون بقوة وجدية لتفادي تكرار الأخطاء، إضافة إلى ذلك هناك تركيز أيضاً على تعزيز قوتنا الهجومية الأمر الذي يعتبر مهماً لتحقيق التوازن المطلوب.

وقال جارديم: الأخطاء جزء من لعبة كرة القدم ولا يوجد أي لاعب يتعمد الوقوع في الخطأ وعلينا أن نساند ونثق في قدراته وجميع زملائه بالفريق، ونعلم أن الجزيرة فريق قوي وينافس على المركز الأول على لائحة جدول ترتيب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، شأنه شأن الشارقة، وشباب الأهلي، ولكننا العين وهدفنا واضح وهو تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

تأكيد الصحوة

في اللقاء الثاني يستضيف النصر نظيره خورفكان الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، في لقاء مهم للفريقين من أجل تأكيد صحوتهما، ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يحتل خورفكان المركز 9 برصيد 11 نقطة.

ويسعى العميد للاقتراب أكثر فأكثر من فرق الصدارة والاستفادة من خوضه المباراة بين جماهيره وتحقيق العلامة الكاملة قبل توقف النشاط خلال الفترة المقبلة بسبب مشاركة الأبيض في بطولة كأس الخليج.

وأكد ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه على أتم الجاهزية لمواجهة خورفكان التي تعد فرصة إضافية لتأكيد النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، مشيراً إلى أن المباراة لا تقل صعوبة عن المواجهات السابقة خصوصاً وأن خورفكان استعاد عافيته في الجولات الأخيرة مع المدرب الجديد، وقال: ندرك تماماً صعوبة المباراة ونعلم جيداً أن خورفكان سيحاول تأكيد صحوته لكننا جاهزون لمواصلة نتائجنا الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

من جهته، يتطلع خورفكان إلى العودة من دبي بالنتيجة الإيجابية والتي سيكون أقلها تحقيق نتيجة التعادل إن لم يكن الفوز، وأكمل رجال المدرب الوطني عبد المجيد النمر المدير الفني لفريق خورفكان جاهزيته الكاملة لمواجهة النصر، ويحتل النسور المركز التاسع برصيد 11 نقطة، وكان خورفكان قد أدرك تعادلاً متأخراً أمام شباب الأهلي الجولة الماضية، ولذلك يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة العميد على الرغم من صعوبة المهمة.

من جانبه، قال عبد المجيد النمر: خورفكان يواجه فريقاً قوياً وتعتبر مباراة مهمة قبل التوقف وتابع: ⁠مستعدون للمباراة بشكل جيد والصفوف شبه مكتملة، وهدفنا تحقيق النتيجة الإيجابية، وتابع مثل هذه المباريات تتطلب تركيزاً عالياً من جميع اللاعبين، وأضاف نحن نمر بفترة جيدة ونتائج لافتة ونسعى للاستمرار بها.

وأشاد النمر بالوقفة الجماهيرية الكبيرة خلف الفريق خلال الموسم الجاري والتي كان آخرها تواجد أعداد كبيرة منهم خلال مباراة الفرسان الماضية، معرباً عن أمله في مرافقة جمهور الخور ومؤازرة اللاعبين بملعب آل مكتوم في دبي.

طموح الفوز

وفي ثالث المباريات، يلتقي دبا الحصن وكلباء عند الرابعة و45 دقيقة مساء ضمن مواجهات الجولة نفسها، من أجل معانقة الفوز بطموحات متباينة، ويخوض صاحب الأرض اللقاء بدافع الفوز وتعويض خسارته الأخيرة أمام النصر 2 ـ 3 والتي جاءت عقب 3 مباريات حصد خلالها الفريق 5 نقاط من تعادلين وفوز، ويسعى دبا الحصن إلى تصحيح مساره من جديد والعودة إلى سكة الانتصارات ومواصلة تقدمه في جدول الترتيب بهدف تأمين موقفه مبكراً في المنافسة.

ولن تكون مهمة دبا الحصن سهلة أمام ضيفه الذي قدم مستويات جيدة في الفترة السابقة، وحافظ على نتائجه الإيجابية بالفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات على التوالي، ما يزيد إصراره على الانتصار والتقدم نحو مركز أفضل، واضعاً في رصيده قبل مواجهة اليوم 13 نقطة مع أندية الوسط.

وأكد حسن العبدولي مدرب دبا الحصن أهمية اللقاء، وحرص فريقه على تقديم مستوى جيد والخروج بنتيجة إيجابية، أمام منافسه الذي وصفه بالقوي، وقال: أثق بقدرات اللاعبين الذين بذلوا مجهوداً كبيراً في الفترة الماضية، ولديهم رغبة واضحة في ترجمة هذه الجهود بأرضية الملعب عبر النتائج الإيجابية التي تسعد الجماهير وتضع الفريق في المكان الجيد بجدول ترتيب الدوري.

من جانبه، يسعى كلباء لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة والتي كان آخرها تحقيق نتيجة التعادل أمام العين 3 ـ 3 بعد أن كان فريق النمور متقدماً بعشرة لاعبين بنتيجة 3 ـ 0 حتى الدقيقة 79 قبل أن يحدث العين «الريمونتادا» ويتمكن من تعديل النتيجة خلال المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث، ويفتقد الجهاز الفني لكلباء بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش لجهود لاعبه ريغان اليفودا بسبب طرده ضد العين مع بداية الشوط الثاني ويحتل النمور المركز السابع برصيد 13 نقطة.

ووصف رازوفيتش مدرب كلباء مواجهة الحصن بأنها تمثل ديربي الساحل الشرقي، مشيراً إلى أهميتها وصعوبتها في ذات الوقت وذلك من واقع ما يقدمه دبا الحصن من أداء لافت في الجولات الثلاث الأخيرة والتي كان يستحق فيها الخروج بنقاط أكثر، ودعا المدرب لاعبيه إلى ضرورة التركيز العالي على الرغم من حالة الإرهاق في ظل ضغط المباريات الأخيرة بالنسبة لفريقه عكس دبا الحصن، ولكن يجب على لاعبينا تقديم الأفضل ولا توجد هناك أي أعذار في سبيل العودة من ملعب المباراة بالنتيجة الإيجابية.