حلم الأهلي المصري بنهائي «إنتركونتيننتال» يصطدم بذكريات باتشوكا

يحلم الأهلي المصري بتحقيق إنجاز تاريخي والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» لكرة القدم 2024، حين يلتقي باتشوكا المكسيكي اليوم على ملعب 974 بالدوحة، ويحصل الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا على لقب كأس التحدي المقدم من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، كما يتأهل لملاقاة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا في المباراة النهائية الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

وكان الأهلي أول المتأهلين إلى نصف نهائي المسابقة عقب فوزه على العين الإماراتي، بطل آسيا، بثلاثية نظيفة على ملعب القاهرة الدولي في 29 أكتوبر الماضي، على لقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

بدوره، تأهل باتشوكا للبطولة بعدما توّج بمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف «أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي» إثر فوزه على كولومبوس كرو الأمريكي 3-0 مطلع يونيو الماضي، قبل أن يتغلب على بوتافوغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-0 في مباراة ديربي الأمريكيتين .

ويأمل الأهلي في خوض المباراة النهائية بعد أن سبق له المشاركة تسع مرات في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها السابق، حيث بلغ الدور نصف النهائي في ست مناسبات، وتوج بالميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006 باليابان، 2020 في قطر، 2021 بالإمارات و2023 بالسعودية.