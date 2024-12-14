العروبة وعجمان.. استعادة النغمة

محمد فضل، عجمان- ياسر قاسم



يستقبل فريق العروبة ضيفه عجمان عند الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، في افتتاحية مواجهات الأسبوع العاشر من دوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع الفريقان لاستعادة نغمة الانتصارات في أعقاب هزيمة العروبة أمام الوحدة بثلاثية في الجولة الماضية وخسارة عجمان من الشارقة بهدف.

ويحتل العروبة المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حيث خاض «أخضر الفجيرة» 9 مواجهات خسر في ثمانٍ ولم يحقق الفوز إلا في مباراة يتيمة أمام بني ياس.

وتستمد المباراة أهميتها من موقف الفريقين في الجدول، حيث لا يفصل بينهما غير 4 نقاط وكلاهما يبحث عن تأمين موقفه مبكراً في رحلة البقاء، وتبدو المباراة أشبه بمواجهة الـ 6 نقاط لكونها من المواجهات المباشرة والمؤثرة للفريقين في رحلة البقاء، حصل عجمان على 7 نقاط من فوزين وتعادل، وقدم الفريق مستوى جيداً رغم خسارته الجولة الماضية من الشارقة، وركز مدربه الصربي غوران في التدريبات اليومية من بعد مباراة الشارقة على الناحية الهجومية، وستكون صفوف الفريق مكتملة اليوم بعودة مهاجمه وليد أزارو بعد استيفاء إيقافه في الجولة الماضية.

ووصف البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة مباراة ضيفه البرتقالي بأنها تأخذ أهمية كبيرة في صفوف العروبة، مشيراً إلى أن فريقه يخوض اللقاء بشعار الفوز مع كامل الاحترام للفريق الضيف، وقال: أنا متأكد إذا لم يكن للفريق أسلوب خطة لعب معينة فسيكون من الصعب تحقيق النتيجة المنتظرة.