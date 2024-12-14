بني ياس والبطائح.. إيقاف الخسائر

– محمد صادق، دبي - إيهاب زهدي

يستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة، عند الساعة الخامسة إلا ربع مساء اليوم، فريق البطائح، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يسعى من خلالها «السماوي» إلى إيقاف سلسلة الهزائم المتتالية للفريق، حيث يمر بني ياس بفترة تراجع كبيرة على مستوى النتائج.

وتعرض بني ياس لخمس هزائم متتالية في الدوري، ولم يتذوق طعم الفوز منذ الجولة الثالثة من المسابقة، إذ يحتل المركز العاشر برصيد 7 نقاط، وبالتالي فالمباراة مهمة للغاية بالنسبة للفريق من أجل الهروب من مراكز المؤخرة وعدم الدخول في دوامة الهبوط.

وفي المقابل، يبحث البطائح عن الخروج بنتيجة إيجابية بعد خسارة آخر 6 مباريات في الدوري، والعودة إلى تذوق الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فوزه على دبا الحصن 1-2 في الجولة الثالثة يوم 20 سبتمبر الماضي، ليتراجع الفريق إلى المركز 13 قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

وحرصت إدارة بني ياس على دعم الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، إذ عقد مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل، اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني قبل المران الرئيسي من أجل التأكيد على أهمية العودة للنتائج الإيجابية وإيقاف حالة التراجع التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جواو بيدرو سوزا إلى تحقيق الفوز لاسيما في ظل الموقف المعقد للفريق، وأن أي تعثر جديد قد يطيح بالجهاز الفني.