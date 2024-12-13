3 قمم في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين

تشهد الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والتي تنطلق غدا السبت، وتقام مبارياتها على مدار 3 أيام، 3 قمم من العيار الثقيل، إذ يلتقي في الأولى الشارقة مع الوحدة، وفي الثانية الجزيرة مع العين، والثالثة شباب الأهلي مع الوصل.

وتفصيلا يستضيف استاد الشارقة غدا (السبت) القمة الأولى التي تجمع الشارقة المتصدر 24 نقطة، مع الوحدة الثالث 18 نقطة، في مباراة يطمح خلالها الشارقة للمحافظة على انفراده بصدرة جدول الترتيب، في حين يأمل الوحدة ملاحقة الشارقة وشباب الأهلي في صدارة جدول الترتيب.

وستكون مواجهة الغد بين الشارقة والوحدة هي الـ29 بين الفريقين، إذ التقيا من قبل في 28 مباراة فاز الوحدة في 14 منها والشارقة في 7 وتعادلا في 7 مباريات.

وقال الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة،إن فريقه تنتظره مباراة مهمة أمام فريق ينافس على أعلى المستويات، ويعد أكثر الفرق تنظيما، الأمر الذي يزيد من صعوبة المباراة ويجعلها أكثر قوة.

وأكد استعداد فريقه الجيد للقاء، معتبرا أن التركيز سيكون أحد أهم أسلحة فريق للفوز والحصول على النقاط الثلاث.

من جانبه أكد روني دايلا المدير الفني لفريق الوحدة، ثقته الكاملة في لاعبيه لتحقيق الفوز، إذ استعدوا بالشكل الأفضل وبالطريقة التي تتناسب مع أهمية المباراة.

وأضاف أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل نتيجة، ودعا جماهير الفريق لدعمه خلال الفترة المقبلة.

وفي القمة الثانية التي تقام (الأحد) يلتقي الجزيرة الرابع 17 نقطة،مع العين السادس 15 نقطة، في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وبلغت مواجهات الفريقين من قبل تلك المباراة 30 مواجهة ، فاز الجزيرة في 13 منها والعين في 11 ، وكان التعادل حاضرا في 6 مواجهات.

وفي القمة الثالثة يلتقي شباب الأهلي الثاني 20 نقطة، مع الوصل الثامن 13 نقطة، على استاد راشد الثلاثاء المقبل، في قمة متجددة بعد مباراة السوبر التي تجمعهما اليوم على استاد آل مكتوم.

واجمالا التقى الفريقان في 30 مباراة فاز شباب الأهلي في 12، والوصل في 10، وتعادلا في 8 مباريات.

وفي بقية مواجهات الجولة يلتقي السبت كل من العروبة الرابع عشر 3 نقاط، مع عجمان الحادي عشر 7 نقاط، على استاد دبا، فيما يلتقي بني ياس العاشر 7 نقاط، مع البطائح الثالث عشر 4 نقاط على استاد بني ياس.

ويلتقي الأحد كل من دبا الحصن الثاني عشر 5 نقاط، مع كلباء السابع 13 نقطة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، فيما يلتقي النصر الخامس 16 نقطة،، مع خورفكان التاسع 11 نقطة على استاد آل مكتوم.