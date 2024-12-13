لاعبو النصر يستمتعون بأجواء صحراء دبي

استثمر لاعبو النصر الإجازة القصيرة التي منحها لهم مدرب الفريق ألفريد شرودر عقب الفوز على دبا الحصن بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد الماضي، للاستمتاع برحلة سفاري في صحراء دبي، شارك فيها كل من المغربي عادل تاعرابت والبلجيكي عثمان بوسعيد والهولندي مروان أزرقان وحارس المرمى عبدالله التميمي. واستمتع اللاعبون بركوب الخيل والقيادة المشوقة على الكثبان الرملية ومجموعة من الأنشطة في الهواء الطلق في المخيم البدوي الصحراوي.

ويحرص العديد من لاعبي دوري أدنوك للمحترفين على قضاء أوقات ممتعة في هذه الوجهات الصحراوية الاستثنائية في دبي مع العائلة والأصدقاء خاصة في فصل الشتاء .

ويحتل النصر المركز الخامس بـ16 نقطة ويستعد لمواجهة خورفكان ضمن منافسات الجولة 10 بعد غد على استاد آل مكتوم.