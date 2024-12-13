ميلوش: اللاعبون لا يحتاجون إلى تحفيز في «الديربي»

أكد الصربي ميلوش مدرب الوصل أن فريقه جاهز للمباراة اليوم مثل أي مباراة أخرى رغم أن المواجهة تعد من المباريات الجماهيرية الكبيرة بصفتها مباراة «ديربي» أمام شباب الأهلي الذي يعرفه جيداً ويستحق الاحترام، مشيراً إلى أن اللاعبين ليسوا بحاجة إلى التحفيز لمثل هذا النوع من المباريات الحماسية والقوية وثقته كبيرة بلاعبيه من أجل تقديم أفضل ما لديهم من مجهود وطاقة.

وأشار ميلوش إلى أن الأداء قد يتباين من بطولة إلى أخرى، وعلى سبيل المثال الفريق أثبت أنه قادر على تسجيل الأهداف بغزارة أكبر في بطولة آسيا بالمقارنة مع الدوري المحلي، ويتطلعون اليوم إلى إحراز اللقب خاصة وأنها مباراة واحدة يمكن من خلالها الظفر بكأس السوبر الأولى.

ولفت إلى أن فريقه يخوض المواجهة بصفوف مكتملة، موضحاً أن بعض اللاعبين قد لا يكونون جاهزين على المستوى البدني في ظل لعب مباراة كل 3 أيام، ولكن مثل هذه المباريات الكبيرة قد تتميز بوجود الروح القتالية.

وختم ميلوش ، إن مباراة اليوم لا تعترف بالأرقام والإحصائيات، ويأمل أن يتوج فريقه باللقب.