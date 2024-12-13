باولو سوزا: مباريات الكؤوس تتطلب تعاملاً خاصاً

قال باولو سوزا مدرب شباب الأهلي إن فريقه جاهز لمباراة اليوم أمام الوصل بعد اكتمال التحضيرات بصورة جيدة لمواجهة كأس السوبر التي يقود الفوز فيها إلى التتويج، مضيفاً أن مباريات الكؤوس تتطلب تعاملاً خاصاً وتحتاج لمزيد من التركيز.

وأبدى المدرب سعادته بالتواجد في هذه الأجواء الجميلة التي تعكس تطور الإمارات وكرة القدم فيها، مشيداً بشركة إعمار التي ترعى البطولة، مؤكداً أن وجود شركات ومؤسسات كبرى تسهم في تطور كرة القدم ويرفع من درجة المنافسة بين الفرق في مختلف البطولات، معتبراً أن الإمارات مكان مناسب، حيث تلتقي كل الثقافات وتتعايش في سلام وأمان وتجد الاحترام اللازم، متمنياً أن يستمتع الجميع بالمباراة وحول المباراة والفريق المنافس ذكر باولو سوزا أن العمل سار بشكل جيد خلال الأيام السابقة مبيناً أنهم يركزون على إظهار هوية الفريق والتعرف على الفريق المنافس، مؤكداً احترامه الكامل للوصل على ما قدمه من مستوى في الموسم الماضي.