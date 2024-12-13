شراكة بين «دبي لأصحاب الهمم» و«إف آي إم» لكرة القدم

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن شراكة مع مؤسسة «إف آي إم» لكرة القدم، والتي تعنى بالجانب الإنساني للكرة أكثر من المنافسة وفلسفتها أن كرة القدم يمكن أن يمارسها الجميع بمختلف أطيافهم وأعمارهم من ضمنهم «أصحاب الهمم».

جاء ذلك خلال زيارة هانز بيتر روثموند المدير التنفيذي للمؤسسة للنادي، حيث أطلعه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم وماجد العصيمي المدير التنفيذي على الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه النادي والخدمات التي يقدمها لأصحاب الهمم والمبادرات المختلفة وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء.

وأشاد هانز بيتر روثموند بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم في «التمكين» وجهوده في تهيئة هذه الفئة من أجل الاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية. من ناحيته، وصف ثاني جمعة بالرقاد زيارة هانز بـ«المثمرة» والتي لها دلالات عدة في تحقيق العديد من المكاسب أبرزها هذه الشراكة التي تخدم «أصحاب الهمم» وفق النهج المرسوم بين النادي والمؤسسة.

وأشار بالرقاد إلى أن الرياضة لا تعرف الحدود ولا التمايز مما يؤكد مكانة دبي في ترسيخ دمج «أصحاب الهمم» مع كل أطياف المجتمع وتأكيد دور الرياضة المجتمعي وتحديداً كرة القدم في وجهها الآخر الذي يحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية.

من جانبه كشف ماجد العصيمي عن مشاريع مستقبلية مع «إف آي إم» في استخدام الوجه المجتمعي والإنساني لكرة القدم في دعم «أصحاب الهمم» وتمكينهم في المجتمع .