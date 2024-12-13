«دبي الرياضي» وصندوق الفرجان يطلقان «نادي الفرجان لكرة القدم»

أطلق مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، بالتعاون مع بلدية دبي، مبادرة «نادي الفرجان لكرة القدم»، بهدف توفير بيئة رياضية متكاملة للأطفال والشباب في الأحياء السكنية في دبي، لتعزيز مهاراتهم الرياضية والبدنية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بأسلوب مبتكر ومستدام.

وتأتي هذه المبادرة، ترجمة لمخرجات «خلوة دبي للرياضة»، التي تم تنظيمها في شهر نوفمبر الماضي، بمشاركة 100 من صنّاع القرار والمختصين وخبراء ونجوم الرياضة، للمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033، وأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية 33، في ما يتعلق بالمجال الرياضي، بهدف رسم مستقبل القطاع الرياضي على مستوى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، والارتقاء بقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وكذلك على مستوى زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، وأيضاً زيادة أعداد ممارسي الرياضة التنافسية والمجتمعية بين مختلف الفئات ولجميع الجنسيات، بما ينعكس بالإيجاب على صحة وسعادة ونشاط أفراد المجتمع، وعلى جودة الحياة في دبي.

وتستهدف مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، الفئات العمرية من سن 5 أعوام إلى 14 عاماً، وتستمر التدريبات خلال المبادرة حتى 27 مارس 2025، ما يمنح المشاركين فرصة للانخراط في برنامج تدريبي مستمر، يركز على التطور البدني والذهني، كما سيتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مراحل سنية، لضمان التركيز على احتياجات كل فئة عمرية بشكل متخصص.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الرياضة لدى الأطفال والشباب، وتطوير المهارات البدنية والاجتماعية لدى المشاركين، وتشجيع التفاعل المجتمعي بين سكان الأحياء، وتعزيز الانتماء والشعور بالمسؤولية من خلال الرياضة الجماعية.

كما تُعد مبادرة «نادي الفرجان لكرة القدم»، فرصة مثالية للأطفال والشباب، لاستكشاف مواهبهم الرياضية، وبناء علاقات إيجابية داخل بيئتهم المجتمعية، ما يسهم في ترسيخ قيم العمل الجماعي والروح الرياضية بينهم.

وتقام التدريبات خلال المبادرة في خمس حدائق موزعة على أحياء دبي، لضمان سهولة الوصول للجميع، وهي حديقة عود المطينة، وحديقة الورقاء 3، وحديقة الورود في ند الشبا، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة البرشاء جنوب.

مبادرات نوعية

وقال خلفان جمعة بالهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، إن مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، تعكس حرصنا على تفعيل توصيات خلوة دبي للرياضة، من خلال مشاريع ومبادرات نوعية، تسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية، وتنمية المواهب الرياضية في الأحياء السكنية، لمواصلة مسيرة الارتقاء بالمشهد الرياضي في إمارة دبي. وأضاف: «تأتي هذه المبادرة، ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الثقافة الرياضية، وتوفير بيئة رياضية عصرية ملائمة لصحة وسعادة المجتمع، بما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية رائدة، تعزز من مكانة دبي كمدينة رياضية عالمية».

من جانبه، أكد أحمد البدواوي رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات متنوعة، تساعد في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، انطلاقاً من دوره في دعم المبادرات التي تسهم في خلق بيئة نموذجية في الأحياء السكنية، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري. وأضاف: «نؤمن بأن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي وسيلة لتقوية الروابط بين أبناء الأحياء السكنية، وبناء مجتمع صحي.. وهذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تمكين الأطفال والشباب، ورفدهم بالفرص التي تساعدهم على النمو الشخصي والاجتماعي، من خلال الأنشطة الرياضية التي تعزز روح المنافسة والعمل الجماعي بين المشاركين في المبادرة، وتحفزهم على قضاء أوقاتهم بشكل إيجابي ومفيد».

مرافق متكاملة

وقال بدر أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «نحن فخورون بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وصندوق الفرجان، لإطلاق مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، التي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز جَودة الحياة في إمارة دبي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، كوسيلة فعّالة لبناء مجتمعات مستدامة وسعيدة، ونتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة حافزاً إضافياً لتحفيز الشباب على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة صحي ومستدام».

وأكد أن استضافة حدائق دبي العامة لتدريبات مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، تأتي في إطار حرص بلدية دبي على توفير مرافق جاذبة ومتكاملة لدعم الأنشطة المجتمعية والرياضية، والتي تتيح لأبناء الأحياء السكنية في الإمارة ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومريحة، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال والشباب، وتعزيز الترابط الاجتماعي والنشاط البدني، مشيراً إلى أن البلدية وظفت كافة الإمكانات لدعم وإنجاح المبادرة، وذلك من خلال تجهيز الحدائق العامة والمرافق الرياضية، لتوفير بيئة مثالية لتدريبات المشاركين في المبادرة.

وتعتبر مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، جزءاً من جهود «صندوق الفرجان» لتعزيز جودة حياة السكان، وإثراء الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي تعزز الترابط المجتمعي، حيث يحرص الصندوق على رعاية ودعم مشاريع الرياضات المجتمعية، والتي تشجع على ممارسة الأنشطة البدنية، وتعزز الصحة واللياقة والتفاعل المجتمعي، وهو ما تحققه هذه المبادرة، التي تسعى إلى صقل المواهب، وإضفاء أجواء اجتماعية بين أبناء أحياء دبي السكنية.