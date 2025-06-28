الهلال السعودي: إصابة الدوسري في العضلة الخلفية وغيابه شهراً

أكّد الهلال السعودي الجمعة إصابة مهاجمه الدولي سالم الدوسري "في العضلية الخلفية" وغيابه عن الملاعب من "أربعة إلى ستة أسابيع"، وبالتالي عدم مشاركته في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي الإثنين في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم في أورلاندو.

ولم يشارك الدوسري (33 عاما) الذي سجل هدف التقدم على باتشوكا المكسيكي في الفوز 2-0 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في الحصة التمرينية مع زملائه الجمعة، مكتفياً بمراقبتها.

وقال النادي في بيان "أوضحت الفحوصات إصابة سالم الدوسري في العضلية الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع".

وكان الدوسري خرج من أرض الملعب في الدقيقة 76 من المباراة الأخيرة متأثرا بإصابة.

وعلّق المهاجم الدولي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة الخميس قائلا "ليس هناك معلومات بعد. سنقوم بتصوير أشعة غداً (الجمعة) وسنعرف أكثر".

وتشكل الإصابة ضربة للهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إينزاغي، خاصة أن الدوسري هو أفضل هداف سعودي في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي "15 هدفا"، وفي المركز التاسع ضمن الترتيب العام.

وأكد الهلال أيضا أن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي غاب بدوره عن التمارين، "واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني"، ومن المتوقع أن يستمر غيابه للمباراة الرابعة تواليا.

وأشار النادي إلى أن مصعب الجوير لم يشارك في الحصة التمرينية، "نظير شعوره بآلام في الركبة"، كما قال إن عبد الله الحمدان أصيب "في عضلة الساق الخلفية".