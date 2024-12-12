أوروبا تترقب قرعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة غدا الجمعة صوب المقر الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدينة زيورخ السويسرية لمتابعة حفل مراسم قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

وبناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره فيفا يوم 28 نوفمبر الماضي، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة للمونديال، الذي يجرى بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبموجب هذا التصنيف، سوف يضم الوعاء الأول المنتخبات التي تأهلت لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا (كرواتيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا)، بالإضافة لأفضل المنتخبات الأوروبية تصنيفاً (إنجلترا وبلجيكا وسويسرا والنمسا)، علما بأن النمسا سوف تنضم للوعاء الأول للمرة الأولى منذ تصفيات مونديال 1986.

وسيتم وضع المنتخبات المتبقية في الأوعية من 2 إلى 5 بناء على التصنيف العالمي للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، مع العلم أن فوز منتخبي سلوفاكيا على إستونيا، وجمهورية التشيك على جورجيا جعلهما ينضمان لمنتخبات الوعاء الثاني.

وبحسب الإجراءات، ستبدأ القرعة بالوعاء الأول، ثم الثاني وصولا إلى الخامس، بحيث يتم سحب كافة منتخبات كل وعاء قبل الانتقال للتالي، وسيتم فرز المنتخبات من كل وعاء بترتيب تصاعدي من المجموعة الأولى إلى المجموعة التاسعة.

وبناء على ذلك جاءت التصنيفات الخمسة للمنتخبات على النحو التالي:

الوعاء الأول : منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وسويسرا والدنمارك والنمسا.

الوعاء الثاني: أوكرانيا والسويد وتركيا وويلز والمجر وصربيا وبولندا ورومانيا واليونان وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنرويج.

الوعاء الثالث: اسكتلندا وسلوفينيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وإسرائيل.

الوعاء الرابع: بلغاريا ولوكسمبورج وبيلاروس وكوسوفو وأرمينيا وكازاخستان وأذربيجان وإستونيا وقبرص وجزر فارو ولاتفيا وليتوانيا.

الوعاء الخامس: مولدوفا ومالطا وإندورا وجبل طارق وليختنشتاين وسان مارينو.

وبعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض بداية من نسخة عام 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعدا، علماً بأن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولا على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

يذكر أن التصفيات الأوروبية لمونديال 2026، ستقام خلال الفترة من مارس 2025 وحتى نوفمبر 2025، حيث ستجرى بنظام المجموعات المعهود.

وسيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، لتضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر للمونديال من نصيب متصدر كل مجموعة.

أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس 2026 عندما تقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخبا، وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات، والرباعي الأعلى ترتيباً من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024 - 2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.