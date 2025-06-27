6 دول أوروبية تحتضن معسكرات أندية دوري المحترفين

أنهت أندية دوري المحترفين ضبط برنامج تحضيراتها استعداداً للموسم الكروي الجديد واختارت أماكن استضافة معسكراتها الصيفية التي توزعت بين 6 دول أوروبية تتقدمها صربيا التي باتت الوجهة الأولى لأغلب أندية المحترفين في المواسم الأخيرة وسط منافسة، هذا العام، من سلوفينيا التي باتت من الوجهات المفضلة للعديد من الأندية الخليجية وخصوصاً الإماراتية.

واختارت 6 أندية إقامة معسكراتها في صربيا وسلوفينيا، فيما توزعت باقي الأندية بين النمسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، في انتظار أن يكشف شباب الأهلي بطل الدوري عن وجهته الأوروبية ومثله العين الذي أنهى أمس مشاركته في كأس العالم للأندية.

وتعتمد معايير اختيار الأندية لمعسكراتها الإعدادية في أوروبا على عوامل عدة، أبرزها المناخ المناسب لإجراء التدريبات، وتوفر الملاعب والمرافق الرياضية عالية الجودة.

إضافة إلى إمكانية إقامة مباريات ودية مع فرق مختلفة المستوى لتقييم أداء اللاعبين، كما تلعب التكلفة الإجمالية للمعسكر، بما في ذلك الإقامة والمواصلات، دوراً مهماً في عملية الاختيار.

عادة ما تفضل الفرق التي تتطلع للمنافسة على حصد الألقاب إقامة معسكراتها في الدول الأكثر تطوراً وكلفة مالية، في حين تختار باقي الفرق أو أغلبها المعسكرات غير المكلفة مالياً تحسباً لمصاريف باهظة يمكن أن تخصصها لتغطية مصاريف أخرى.

وتنطلق أغلب المعسكرات الخارجية لأنديتنا بداية الأسبوع الثاني لشهر يوليو وتتواصل حتى نهايته، واختارت أندية عجمان وبني ياس والبطائح صربيا مقراً لمعسكراتها الإعدادية، فيما ستحزم أندية دبا الفجيرة والظفرة وكلباء حقائبها نحو سلوفينيا.

ويعود الشارقة إلى وجهته المعتادة النمسا التي احتضنت معسكره في الموسم الماضي، وينطلق معسكر الشارقة 12 يوليو ويستمر لما يقرب من 3 أسابيع، ومثله خورفكان الذي يعسكر في النمسا خلال الفترة نفسها.

أما الوصل بطل ثنائية موسم 2023 ـ 2024، اختار إقامة معسكره في مدينة تيل الهولندية تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي لويس كاسترو، وتقع مدينة تيل وسط هولندا بالقرب من العاصمة أمستردام ويحدها نهرا فال ولينغه من الجنوب والشمال، وقناة أمستردام-راين من الشرق.

ويغادر «الإمبراطور» إلى معسكره الخارجي 10 أو 11 يوليو ويخوض أول تجاربه الودية ضد نادي ستار فاسلاند البلجيكي 16 يوليو، فيما اختار النصر إقامة معسكره في ألمانيا في منطقة بوخباخ جنوب شرق بافاريا العليا عند سفوح جبال الألب، ويخوض أول تجاربه الودية أمام فريق تي إس في بوخباخ الذي سبق وأن فاز على الجزيرة في تجربة ودية خلال معسكره الخارجي قبل موسمين.

كما اختار الوحدة إقامة معسكره في ألمانيا، ويبدأ أصحاب السعادة في تحضيراتهم للموسم الجديد بالتجمع الداخلي مطلع الشهر المقبل بالفحوصات الطبية والقياسات البدنية وخوض بعض التدريبات على ملعبه قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي.

واختار الجزيرة العودة إلى إسبانيا مرة أخرى التي أقام فيها معسكر الموسم الماضي، ويقام معسكر الجزيرة خلال الفترة من 13 يوليو إلى 4 أغسطس المقبل، ويتخلله خوض عدد من المباريات الودية أبرزها مواجهة ناستيك الإسباني يوم 24 يوليو وأولمبيك مرسيليا الفرنسي 26 يوليو.

تأكيد

وأكد محمد راشد مدير عام شركة سكاي لاين سبورت المتخصصة في تنظيم معسكرات خارج الدولة، أن الأندية تضع ما يقرب من 18 معياراً في عملية اختيار معسكراتها الخارجية ترتبط أساساً بضمان عوامل نجاح المعسكر من كافة النواحي التنظيمية وتحقيق أهدافه الفنية، مشيراً إلى أن الأندية تحرص أن يكون الطقس معتدلاً وملائماً لبرمجة حصص تدريب صباحية ومسائية.

وأن تكون ملاعب التدريب قريبة من مقر الإقامة حتى لا تكون رحلة انتقال اللاعبين من المقر إلى الملعب مرهقة وغير بعيدة أيضاً عن المطارات، ضرورة أن تكون إدارة الفندق متعاونة لإنجاح المعسكر، وأن تكون ملاعب التدريب بجودة عالية لتجنب الإصابات أو ما من شأنه عرقلة التحضيرات.

كما تشترط جميع الأندية جودة الفنادق لضمان الإقامة المريحة للاعبين مع توافر النادي الصحي وصالات التدريب (جيم)، وجودة الطعام المقدم (أكل حلال) وتوفير الرحلات الترفيهية.

وكشف محمد راشد أن أبرز الشروط التي تضعها الأندية في اختيار مكان المعسكر هو تأمين عدد من اللقاءات الودية تراوح بين 4 و5 لقاءات، حيث تكون تدريجية من ناحية المستوى الفني، تبدأ بمواجهة فرق متوسطة وصولاً إلى مواجهات قوية في ختام المعسكر.

مشيراً إلى أن أغلب الأندية تطلب أسعاراً منافسة في الدول المطلوبة وإمكانية التدرب على العشب الطبيعي في حال هطول الأمطار، وتوفير وسائل النقل من حافلات وسيارات خاصة وكل المعدات التي تستخدم خلال المعسكر، ومن بين الشروط الأخرى عدم وجود فريق آخر من الإمارات في الفندق نفسه، ومشدداً على أهمية الثقة بين المنظم والفرق الراغبة في الحصول على الخدمة.

وأوضح محمد راشد أن الأندية تفضل أوروبا بسبب الأجواء المناخية التي تساعد على إقامة التدريبات على فترتين إلى جانب توافر المباريات الودية بشكل كبير.