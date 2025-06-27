دبا الحصن الأكثر نشاطاً في «الميركاتو» بـ 14 صفقة

كشف محمد عبدالله الطربان، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، أن التحركات المبكرة التي أقدم عليها ناديه في إنجاز عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية، كان الهدف منها تنظيم الصفوف والعودة سريعاً لدوري المحترفين، بعد هبوط الفريق في الموسم الأخير.

مشيراً إلى أن إدارة النادي تعمل بكل جهد حتى يكون الفريق جاهزاً لدوري الدرجة الأولى وعلى قدر التحدي الذي ينتظره. ونجح دبا الحصن في حسم ملف الجهاز الفني بتعاقده مع المدرب المصري طارق السيد وطاقمه المعاون، وتعاقده مع 14 لاعباً، كأكثر أندية الدولة نشاطاً في ملف «الميركاتو الصيفي»، وأكمل ترتيباته للمعسكر الخارجي منتصف الشهر المقبل.

وقال الطربان، في حديث مع «البيان»: إن التعاقدات تمت بواسطة اللجنة الفنية بعد تدقيق على العناصر التي تم كسب توقيعها، وقال: بالتأكيد ثقتنا كبيرة في الأسماء الجديدة ولكن الملعب هو الفيصل وهو الذي يحكم على نجاح اللاعب، لقد تحركنا مبكراً لأننا حريصون على جودة اللاعبين.

عندما تتأخر في إبرام الصفقات قد تضطر أحياناً إلى التعاقد مع لاعب لا يلبي طموحاتك لعدم وجود أفضل منه، لذلك رأينا أن نسرع خطواتنا في وجود لجنة تضم عناصر إدارية وفنية، حتى يسافر الفريق إلى معسكره الخارجي كامل العدد.

وعن إمكانية العودة للمحترفين من جديد، قال الطربان، إنهم سيبذلون قصارى جهدهم لأجل العودة، معترفاً في ذات الوقت بصعوبة المهمة، ذاكراً أن العديد من فرق دوري الأولى تتمتع بطموح التأهل وأن المنافسة ستكون قوية، وأضاف: استفدنا من التجربة السابقة في «المحترفين» لكن دوري الهواة بطولة مختلفة، ويجب أن يكون الفريق في كامل الجاهزية .

وأشار الطربان إلى تجربة فريقه في دوري المحترفين، وقال إنها كانت جيدة قدم خلالها «دبا الحصن» مستويات نالت الإشادة، مؤكداً أن عدم الخبرة أثر على النتائج، وأضاف: كنا نأمل المواصلة ولكنها صفحة وانطوت، علينا الآن التفكير في مشوارنا المقبل وكيفية العودة بمستوى أقوى، علماً أننا نرغب في العودة بعد التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى والصعود بالبطاقة الأولى إلى المحترفين.