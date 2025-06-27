الهدوء يسكن «الجزيرة» قبل موسم التحدي

سيطر الهدوء على «الجزيرة» عقب نهاية الموسم الأخير، الذي شهد عودته لمنصات التتويج بإحرازه لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة»، عقب تغلبه في المباراة الختامية على شباب الأهلي 2 - 1، دون أن يكون اللقب الوحيد ملبياً لطموحات النادي وجماهيره.

خاصة مع تراجع نتائج ومستوى الفريق في بطولة الدوري، التي أحرز فيها المركز السابع برصيد 37 نقطة، نالها بالفوز في 10 مباريات، وتعادله في 7، وخسارة 9 مواجهات من مجموع 26 مباراة، ما يضاعف من تحديات النادي في الموسم الجديد، الذي ينتظر فيه الجمهور عودة الفريق لمعانقة لقب الدوري من جديد.

وفيما كانت التوقعات تشير إلى تحركات مبكرة داخل النادي، لدعم صفوف الفريق، وسد النقص وإجراء التغييرات اللازمة التي تعالج سلبياته، لكن ما زال الهدوء سيداً للموقف، بعدم دخوله سباق «الميركاتو الصيفي»، وغيابه عن الصفقات الجديدة، خاصة في ظل رحيل 4 من عناصره بنهاية فترة قيدهم.

حيث انتقل عبد الله إدريس، وزايد الزعابي إلى النصر، وعبد الرحمن العامري للبطائح، ورحل نسيم الشاذلي إلى العين، إضافة إلى نهاية فترة قيد الفرنسي، نيسيكنز كيبانو، الذي يكتنف مصيره الغموض، لكنه أقرب إلى مغادرة قلعة «فخر أبوظبي»، بجانب زايد العامري، الذي أكمل فترة قيده دون أن يتضح مصيره سواء بالتجديد أو رحيله عن النادي، واكتفى الجزيرة حتى الآن بخطوة واحدة، تمثلت في تجديد تعاقده مع علي خصيف قائد الفريق لمدة موسم، وبخلاف ذلك لم يدخل النادي سباق التعاقدات.

وعلى الرغم من الهدوء التام للجزيرة لكنه حسم برنامجه التحضيري للموسم الجديد، والذي ينطلق يوم 1 يوليو المقبل بتجمع اللاعبين، والبدء بالفحوصات الطبية مباشرة، ليؤدي بعدها تدريبات داخلية في أبوظبي، قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الخارجي يوم 13 يوليو في مدينة ماربيا الإسبانية، التي أقام فيها معسكره الموسم الماضي.

ويتواصل البرنامج التحضيري الخارجي حتى موعد العودة يوم 4 أغسطس، وخلال فترة المعسكر يخوض الفريق عدداً من المباريات الودية، وتم تحديد مباراتين حتى الآن أمام ناستيك الإسباني يوم 24 يوليو، وأمام مارسيليا الفرنسي يوم 26 يوليو.

وفي السياق، بدأ المصري محمد النني، نجم الفريق، تحضيراته الفردية تأهباً للموسم الجديد، بهدف مواصلة تألقه، واستعان النني بملاعب وصالات نادي أرسنال الإنجليزي، الذي فتح أبوابه أمام نجمه السابق، الذي قضى معه 7 سنوات، محققاً العديد من الإنجازات، لينتقل منه الصيف الماضي إلى صفوف «فخر أبوظبي».

وسجل النجم المصري صوتاً وشكراً وتقديراً إلى نادي أرسنال على حفاوة الاستقبال والترحيب بإجرائه للتدريبات الفردية على ملاعبه، وكتب معلقاً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه سعيد بما وجده من النادي،.

وقال: «ممتن لنادي أرسنال، الذي فتح أبوابه لي، وأتاح لي الفرصة بجميع مرافقه وملعب التدريب، الذي أمتلك فيه ذكريات رائعة، كنت جزءاً من العائلة، وسأبقى جزءاً منها دائماً، شكراً على ترحيبكم الحار».