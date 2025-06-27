مبابي يتقدم بشكوى ضد سان جرمان

تقدم قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بشكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في باريس، لوكالة فرانس برس، الخميس، مؤكداً فتح تحقيق.

ويخوض مبابي أيضاً معركة قضائية مع سان جرمان، يطالب فيها الأخير بدفع 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار)، من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة.

وتتعلق شكوى المضايقة الأخلاقية بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جرمان في بداية موسم 2023-2024، عندما أُجبر على التدرب مع لاعبين كان النادي يحاول التخلص منهم.

ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي، بعد رفضه الموافقة على عقد جديد، وهي ممارسة أثرت أيضاً في لاعبين آخرين، ودفعت نقابة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.