وفاة اللاعب الأرجنتيني نوين أثناء جراحة في الركبة

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أعلن نادي سان تيلمو المنافس في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني لكرة القدم وفاة لاعبه الشاب كاميلو نوين (18 عاما) أمس الأربعاء أثناء جراحة في الركبة.

وكان الغرض من العملية علاج مشكلة في الغضروف والرباط الصليبي لاستعادة ثبات المفصل.

وقال سان تيلمو على منصة إكس "ببالغ الحزن، نعلن وفاة لاعبنا كاميلو إرنستو نوين خلال عملية جراحية اليوم".

وأضاف "سيبقى النادي مغلقاً اليوم حداداً على الفقيد، خالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه في هذا المصاب الجلل".

ولم يكشف النادي والسلطات المحلية عن سبب وفاة نوين. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن تحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الوفاة.

وانضم نوين، لاعب الوسط الذي يلعب بقدمه اليسرى، إلى سان تيلمو في 2022 بعد أن تدرج في أكاديميات الشباب في ناديي بوكا جونيورز وإندبندينتي.

وعبرت مؤسسات أرجنتينية من بينها الاتحاد المحلي لكرة القدم عن خالص تعازيها لأسرة اللاعب الراحل.

وقال الاتحاد الأرجنتيني "يعبر الاتحاد برئاسة كلاوديو تابيا واللجنة التنفيذية عن بالغ الحزن لوفاة كاميلو نوين ويقدم خالص تعازيه لأسرة اللاعب".