اتحاد الكرة ينهي عقد كوزمين مدرب "الأبيض"

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم إنهاء التعاقد مع الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، وجهازه المساعد، موجهاً الشكر لهم على الفترة التي قضوها مع "الأبيض".

وأكد الاتحاد في بيانه أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة عن هوية الجهاز الفني الجديد، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج 2026، وكأس آسيا 2027، والنسخة الأولى من دوري الأمم الآسيوية 2027.

وكان اتحاد الكرة قد تعاقد مع كوزمين في أبريل 2025 بعقد لمدة عامين، قادماً من الشارقة عقب نهاية عقده مع النادي، خلفاً للبرتغالي باولو بينتو.

ولم يتمكن المدرب الروماني من قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026، رغم سجله الناجح على مستوى الأندية في الكرة الإماراتية، حيث سبق له تحقيق إنجازات بارزة مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة.

وتشير التوقعات إلى أن قائمة المرشحين لخلافة كوزمين تضم عدداً من الأسماء البارزة، يتقدمها الكرواتي زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا في كأس العالم 2026، والذي يمتلك معرفة جيدة بكرة القدم الإماراتية بعد تجربته الناجحة السابقة مع نادي العين.