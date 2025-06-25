الترجي يلحق بالوداد والعين والأهلي خارج مونديال الأندية وبنفيكا يقهر بايرن





لحق الترجي التونسي بقائمة الأندية العربية المودّعة لمسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، بعد خسارته أمام تشلسي الإنجليزي 0-3 الثلاثاء على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وانضم الترجي إلى الوداد المغربي والعين الإماراتي من المجموعة السابعة، والأهلي المصري من الأولى، فيما تبقى فرصة الهلال السعودي في التأهل إلى ثمن النهائي قائمة من المجموعة الثامنة.

وتأهل تشلسي عن المركز الثاني خلف فلامنغو البرازيلي الذي تعادل مع لوس أنجليس أف سي الأمريكي 1-1 على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو وكان ضمِن الصدارة قبل انطلاق هذه الجولة.

وسيلعب تشلسي مع بنفيكا البرتغالي الذي تصدر المجموعة الثالثة بفوزه على بايرن ميونيخ الألماني 1-0، فيما ضرب فلامنغو البرازيلي المتعادل مع لوس أنجليس أف سي الأميركي 1-1، موعدا مع بايرن.

وبدا أن الترجي تأثر بغياب نجمه الجزائري يوسف بلايلي الذي غاب عن المباراة بداعي الإيقاف، فلم تكتمل هجماته وفشل بالتسديد على المرمى طوال المباراة، مقابل سيطرة شبه مطلقة من تشلسي الذي دخل المباراة من دون عدد من لاعبيه الأساسيين.

وسجل توسين أدارابيويو الذي ارتقى لكرة وصلته من الأرجنتيني إنتسو فرنانديس نفذها من ركلة حرة (45+3)، هدف تشلسي الأول.

وأضاف ليام ديلاب الثاني بعدها بدقيقتين، حين استلم كرة من فرنانديس ومرّ ببراعة عن ياسين مرياح وسدد كرة زاحفة اكتفى بن سعيد بمراقبتها تدخل مرماه (45+5).

وسجل البديل تايريك جورج الثالث بتسديدة قوية حاول بن سعيد التصدي لها لكنها أكملت طريقها إلى المرمى (90+7)

وفي المباراة الثانية، كاد فلامنغو يسقط أمام لوس أنجليس أف سي بهدف الغابوني دينيس بوانغا (84)، لكن البديل والاس يان أنقذه (86).

بايرن يسقط أمام بنفيكا

ضرب بنفيكا البرتغالي عصفورين بحجر واحد عندما تغلب على بايرن ميونيخ الالماني 1-0.

وسجل النروجي اندرياس شييديلروب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

ورفع بنفيكا رصيده الى 7 نقاط مقابل 6 لبايرن ميونيخ ونقطتين لبوكا جونيورز الأرجنتيني المتعادل مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي 1-1.

والفوز هو الاول لبنفيكا على بايرن في مباراة رسمية، بعد ان التقيا سابقا 13 مرة في مختلف المسابقات الأوروبية وفاز بايرن 10 مرات وتعادلا 3 مرات.

قال مدربه برونو لاج "أعتقد أنه فوز عادل ومهم، تاريخي للحقيقة".

قام مدرب بايرن ميونيخ البلجيكي فنسان كومبابي بإجراء 7 تعديلات على تشكيلته الاساسية مقارنة مع الفريق الذي بدأ المباراة ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1).

قال بعد المباراة "يمكنك أن ترى أن الأجواء كانت صعبة لذا أقدم احترامي للفريقين على هذا. لم نكن جيدين في الشوط الأول طبعا. في الشوط الثاني قدمنا المستوى الذي نأمله وكنا قريبين من تسجيل هدف أو هدفين أو ثلاثة أهداف".

وأراح المدرب هداف الفريق الانجليزي هاري كاين ولاعب الوسط المؤثر يوزوا كيميش والجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه، في حين شارك الشاب توم بيشوف (19 عاماً) في اول مباراة رسمية له منذ انتقاله من هوفنهايم في نهاية الموسم المنصرم.

وسرعان ما افتتح الفريق البرتغالي التسجيل عندما سار الايطالي جانلوكا بريستياني بالكرة على الجهة اليمنى ومررها باتجاه القائم البعيد ليتابعها شييلديروب في المرمى (13).

وعلى ملعب جيوديس بارك في ناشفيل، حقق أوكلاند سيتي مفاجأة وتعادل للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته الـ12 (خسر 14 مباراة وفاز 3 مرات)، وذلك بمواجهة بوكا جونيورز.

وتقدم بوكا بهدف عكسي سجله الحارس نايثان غارو بالخطأ في مرماه (26)، لكن كريستيان غراي عادل النتيجة (52).

وتوقفت المباراة لنحو 50 دقيقة بسبب الظروف الجوية، وهي المرة الخامسة التي تتوقف فيها مباراة لهذا السبب في المسابقة هذا الشهر.