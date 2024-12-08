النصر يفلت بصعوبة من كمين دبا الحصن

نجا النصر من كمين دبا الحصن وفاز عليه بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع العميد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما احتفظ دبا الحصن بالمركز 12 برصيد 5 نقاط.

تقدم النصر بهدف مبكر حمل توقيع عادل تاعرابت في الدقيقة 7 ثم أضاف هدفا ثانيا من ضربة جزاء بواسطة علي مبخوت في الدقيقة 10، واصل العميد عروضه الجيدة وترجم أفضليته بهدف ثالث في الدقيقة 27 عن طريق الهولندي ليروي فير، لكن دبا الحصن لم يرم المنديل وضغط على دفاع النصر حتى تمكن من تقليل الفارق بواسطة هيثم الجويني في الدقيقة 41.

لعب النصر بحذر في الدفاع بداية الشوط الثاني، فيما نزل دبا الحصن بثقله إلى الهجوم بقيادة الجويني ونجح مرة أخرى في تقليل الفارق بواسطة ميدانا بيغنا في الدقيقة 57، ما رفع أداء دبا الحصن، الذي كثف هجماته بحثا عن التعادل في المقابل تراجع أداء النصر خصوصا بعد خروج تاعرابت، وشهدت الدقائق الأخيرة سيطرة لدبا الحصن وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.