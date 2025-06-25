خميس الحمادي: موسم بني ياس الأخير لـ«النسيان»

قال خميس صالح الحمادي، ظهير بني ياس، إن فريقه لم يقدم المستوى المأمول منه في الموسم الأخير، ذاكراً أنه كان موسماً لـ«النسيان»، لأنه، وحسب قوله، لم يأتِ بمكانة واسم ناديه، ذاكراً أن بني ياس وجمهوره يستحقان الأفضل، والوجود مع أندية المقدمة في بطولة الدوري مع المنافسة على الألقاب في كأس رئيس الدولة وكأس الرابطة.

وأضاف الحمادي في تصريح لـ«البيان»: «نعترف أن موسمنا لم يكن جيداً، وأننا خذلنا التوقعات، حققنا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري، وبالتأكيد يعتبر متأخراً جداً قياساً بالطموح، الذي بدأنا به مباريات البطولة، والأهداف التي نسعى إليها، صراحة لم نقدم مستويات جيدة، ونحن حزينون للغاية على محصلتنا في الموسم الماضي، لذلك جميع زملائي اللاعبين غير راضين عن أنفسهم وعن نتائج الفريق، ونشعر بالتقصير تجاه النادي والإدارة والجماهير، كان يجب أن نحقق نتائج أفضل بكثير».

وعاد ظهير السماوي وقال: «أهم الأسباب التي قادت إلى تراجعنا كثرة الإصابات، التي تعرض لها زملائي، بدايتنا كانت جيدة بالفوز على منافس قوي وكبير مثل الجزيرة في افتتاح بطولة الدوري، وبعدها تكررت الإصابات وسط جميع أفراد الفريق، لم نلعب مباراتين بتشكيلة واحدة، الجهاز الفني كان يضطر دائماً إلى إجراء تعديلات في التشكيلة، ودون شك عدم الاستقرار ينعكس سلباً على الأداء والنتائج».

التعافي من الإصابة

وعن إصابته التي تعرض لها في خواتيم الموسم الماضي قبل 3 أشهر من الآن، وخضع على أثرها لعملية قال الحمادي إنه تجاوز مرحلة الإصابة، وفي الأسبوع الأخير من مرحلة التأهيل، مبيناً أنه سيكون جاهزاً للمشاركة مع زملائه اللاعبين في فترة التحضيرات للموسم الجديد بداية الشهر المقبل، وسيبذل قصارى جهده حتى يكون في كامل الجاهزية، ويعود أقوى للمشاركة والدفاع عن قميص «السماوي» في مختلف المنافسات.

وشدد خميس الحمادي على أهمية الاستفادة من فترة الإعداد المقبلة، مشيراً إلى أنها تعتبر الأهم في الموسم، والتي تحدد المستوى الذي سيظهر به الفريق، مبيناً أن جميع اللاعبين على أهبة الإعداد لفترة التحضير، وأن البعض لم يعرف الراحة في فترة التوقف، وظل في حالة تدريبات مستمرة.

تركيز كبير

وأضاف الحمادي: «نسعى لتعويض جماهيرنا الإخفاق، الذي لازمنا في الموسم الماضي، لذلك ندرك ضرورة مضاعفة جهدنا حتى نصل إلى أفضل مستوى من الجاهزية قبل بدء المباريات الرسمية، تركيزنا كبير على فترة الإعداد خاصة أن الفريق سيقوده مدرب جديد، وبالتالي تعتبر في غاية الأهمية، وبإذن الله نحقق الفائدة المرجوة من الإعداد، ونقدم خلال الموسم الجديد المستوى، الذي يرضي تطلعات وطموحات جماهير بني ياس بالعودة من جديد، للمنافسة على لقب بطولة الدوري.