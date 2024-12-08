الوصل يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في البطائح

استعاد فريق الوصل نغمة الإنتصارات بعد فوزه على ضيفه البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد زعبيل لحساب الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس فيما تجمد رصيد "الراقي" عند النقطة الرابعة في المركز .

افتتح التسجيل للبطائح أولريش سيدوين مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يقلب "الإمبراطور" النتيجة بثلاثية فابيو ليما من ضربة جزاء في الدقيقة 45 وكايو كانيدو في الدقيقة 73 والبديل اداما ديالو في الدقيقة 79 .

ونجح الوصل في العودة إلى المباراة وقلب تأخره إلى فوز رغم استقباله هدف مبكر من الضيوف بعد خطأ من سياكا استغله سيدوين ليخطف الكرة ويحولها داخل المرمى. وحاول "الإمبراطور" إدراك التعادل سريعاً وكان قريباً من مرمى "الراقي" بعد أن نجح جوناتاس في التوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يشتتها دفاع البطائح، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الوصل بسبب وجود لمسة يد ضد اللاعب محمد أحمد ليتقدم لها ليما ويترجمها إلى هدف قبل 5 دقائق من إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول.

وضغط الوصل في الشوط الثاني سعياً إلى تسجيل هدف التقدم وهدد الضيوف في أكثر من هجمة أبرزها تسديدة خمينيز تصدى لها الحارس درويش محمد، وتمكن "الإمبراطور" من تسجيل هدف التقدم من ركنية بعد تناقل الكرة بين لاعبي الوصل داخل منطقة الجزاء ليحولها كايو إلى داخل الشباك قبل أن يحسم البديل ديالو المباراة بتسجيل ثالث الأهداف تمريرة مثالية أمام المرمى من زميله علي صالح.