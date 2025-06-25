انطلاق برنامج التدريبات الصيفية لـ «نادي الفرجان لكرة القدم»

وتقام التدريبات في 3 مدارس بإمارة دبي، هي مدرسة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار، ومدرسة حمدان بن راشد بالورقاء، ومدرسة القيم بمنطقة البرشاء 2.
ويستمر برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان، حتى 30 سبتمبر 2025، فيما خصّص النادي مواعيد يومية من الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً لإقامة التدريبات، على أن تنقسم حسب الفئات العمرية، إذ تم تخصيص الفترة من الخامسة وحتى السادسة مساءً للبراعم «مواليد 2016 - 2017 - 2018 - 2019»، والفترة من السادسة إلى السابعة مساءً للناشئين «مواليد 2013 - 2014 - 2015»، والفترة من السابعة إلى الثامنة مساءً للأشبال «مواليد 2009 - 2010 - 2011 - 2012».
وقالت علياء الشملان: نحرص في فرجان دبي، على إطلاق مبادرات رياضية ومجتمعية، تعزز من الترابط بين سكّان الأحياء، وتوفّر لأبنائنا مساحات آمنة ومحفّزة، لممارسة النشاط البدني خلال فترة الإجازة الصيفية، ويأتي برنامج التدريبات الصيفية لنادي الفرجان لكرة القدم، ليواكب احتياجات مختلف الفئات العمرية، ويقدّم تجربة رياضية متكاملة.
وأضافت: نسعد بالشراكة مع أكاديمية هاتريك في تنفيذ هذا البرنامج، لما تتمتع به من خبرات فنية عالية، وكوادر تدريبية متخصصة.