العين يمدد عقد بلاسيوس لخمس سنوات مقبلة

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم تمديد عقد لاعب متوسط الميدان، ماتياس بلاسيوس، لخمس سنوات مقابلة حتى عام2029، وذلك بعد المردود الفني المتطور للاعب حسب مؤشرات التحليل والاحصائيات التى حصل عليها اللاعب صاحب ال 22 عاما.

ووصف الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بلاسيوس بأنه أحد أبرز اللاعبين محليا وآسيويا، وأشاد بالمستوى المتطور الذي ظل يقدمه اللاعب وتأثيره الإيجابي مع زملائه بالفريق.

وقال إن تجديد عقد بلاسيوس يأتي استكمالاً للنهج الذي يهدف إلى الحفاظ على أهم ركائز الفريق، وتأكيداً على نجاح مشروع مستقبل نادي العين، الذي ظل يستقطب أفضل مواهب كرة القدم ضمن قوائم فرق الأكاديمية وتطوير إمكانياتهم من أجل تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج في المسابقات الدولية.

وبدوره أعرب بلاسيوس، عن بالغ شكره وتقديره إلى مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الثقة الكبيرة التي منحها له، وقال إن الانضمام إلى نادي العين كان نقطة تحول نوعية في مسيرتي الاحترافية، كما أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، على دعمه المستمر وأشكر زملائي بالفريق الذين كان لهم دوراً كبيراً في مساندتي وتطوير مستواي و جمهور نادي العين على الدعم والمؤازرة.