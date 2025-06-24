بالميراس وإنتر ميامي يتأهلان لدور الـ16 من مونديال الأندية





أهل فريقا بالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي، إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعد تعادلهما 2-2 في وقت مبكر من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من البطولة على ملعب هارد روك، ليرفع بالميراس رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، وإنتر ميامي إلى نفس الرصيد في المركز الثاني.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها ودع كل من بورتو البرتغالي، والأهلي المصري، منافسات البطولة بعد تعادلهما اليوم أيضا 4-4 في ملعب ميتلاف بنيويورك.

وبهذه النتيجة وضع كل فريق النقطة الثانية في رصيده، لينهي بورتو مشواره في المركز الثالث والأهلي في المركز الرابع.