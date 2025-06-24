الأهلي المصري يودع مونديال الأندية بعد تعادل مثير 4-4 مع بورتو





سجل وسام أبو علي مهاجم الأهلي ثلاثة أهداف في تعادل مثير 4-4 مع بورتو البرتغالي، ليودع كلا الفريقين كأس العالم للأندية لكرة القدم من دور المجموعات اليوم الثلاثاء.

وتفوق بورتو على الأهلي بفارق الأهداف، ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين ليختتم بطل مصر المجموعة الأولى رابعا.

وتأهل بالميراس وإنتر ميامي من المجموعة إلى دور الستة عشر.

وكانت المباراة متقلبة، بعدما تقدم الأهلي أربع مرات لكن الفريق البرتغالي عاد في النتيجة ليتجنب خسارة فريق أوروبي لأول مرة أمام بطل مصر في كأس العالم للأندية.

وقال أبو علي "أنا حزين للغاية. حزين جدا جدا أعتقد أنه كان ينبغي علينا أن نسجل خمسة أو ستة أهداف. كان هناك إمكانية على الأقل للفوز بالمباراة وتسجيل المزيد من الأهداف".

وسجل أبو علي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حمدي فتحي.

وتعادل رودريجو مورا بعدها بثماني دقائق بعدما راوغ أشرف داري والحارس محمد الشناوي.

وانتفض الأهلي بعدما استقبل هدف التعادل، وأهدر محمود حسن تريزيجيه فرصة من مدى قريب، قبل أن يطلق أحمد سيد (زيزو) تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

ومثلما فعل أمام إنتر ميامي، حصل زيزو على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول ونجح أبو علي مهاجم منتخب فلسطين في تسجيلها ليجعل النتيجة 2-1.

وشهدت بداية الشوط الثاني إثارة كبيرة وثلاثة أهداف، إذ سجل وليام جوميز التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة استقرت في الزاوية البعيدة بعد مراوغة محمد هاني.

لكن هاني تعافى سريعا من الخطأ وصنع الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة بعدما أطلق تمريرة عرضية وصلت لزميله أبو علي الذي أكمل ثلاثيته بضربة رأس.

وأصبح أبو علي أول لاعب من الأهلي يسجل ثلاثية في كأس العالم للأندية.

إلا أن البديل سامو أوموروديون جعل النتيجة 3-3 في الدقيقة 53 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

ومع نزول أشرف بن شرقي، تحسن الأداء الهجومي للأهلي ونجح الجناح المغربي في صناعة الهدف الرابع بعدما راوغ اثنين من لاعبي بورتو وهيأ الكرة لزميله محمد علي بن رمضان الذي أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية البعيدة.

ومع بحث بورتو عن هدف التعادل وتقدم خط دفاعه للأمام، اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة لكن بن شرقي افتقر للدقة في تحويل الفرص التي أتيحت له لأهداف.

وأهدر بن شرقي فرصة خطيرة من انفراد، قبل أن يسدد بجوار القائم الأيسر من مدى قريب.

ولم يتمكن عمر كمال من التسديد في مرمى بورتو الخالي من الحارس، ليستفيد الفريق البرتغالي من إهدار الأهلي للفرص ويدرك التعادل في الدقيقة 89 عن طريق بيبي.

وكاد البديل نيتس جراديشار أن ينتزع الفوز للأهلي لكنه أطلق تسديدة ضعيفة والمرمى خالي من حارسه بعد تمريرة من محمد مجدي أفشة ليهدر بطل مصر فرصة الفوز بمباراة في كأس العالم للأندية بنسخته الموسعة.

وقال خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي "أعتقد أن المباراة لم تكن عادية في الشوط الثاني.

"كان عرضا رائعا للجماهير على ما أعتقد بسبب الأهداف الكثيرة. بكل صراحة، لم تكن النتيجة التي نريدها لأننا أردنا الصعود".