العين يتقدم إلى المركز الخامس برباعية في شباك بني ياس

تقدم العين إلى المركز الخامس في الترتيب العام للائحة دوري أدنوك للمحترفين، رافعا رصيده إلى (14 نقطة) مع جولتين مؤجلتين، بعد فوزه 4-0 على ضيفه بني ياس مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، وبالمقابل تجمد رصيد السماوي عند (7 نقاط) وراوح مكانه بالمركز العاشر، ويدين الفريق البنفسجي في الفوز إلى مهاجمه التوغولى لابا كودجو الذي استعاد خطورته وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 45، و75، و87، وقبله كان البارغوياني ماتياس سغوفيا سجل الهدف الأول في الدقيقة 33.

دوافع

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكلاهما يرغب في حصد النقاط والتقدم خطوة في الترتيب، وبادر العين بالسيطرة والاستحواذ ووصل في مناسبات عدة إلى منطقة ضيفه وأهدر فرص عدة أبرزها تسديدة لابا كودجو، التى ارتطمت بالعارضة وواصلت طريقها إلى خارج الملعب، فيما تألق حارس بني ياس فهد الظنحاني، وانقذ مرماه من فرصا أخرى، وبالمقابل انتظر السماوي حتى الدقيقة 20 ليقود أول محاولة هجومية لكن تسديدة يوسفو نيكتيه، مرت إلى جوار القائم، ثم عاد الحارس الظنحاني لينقذ مرماه من محاولات عيناوية أخرى ويبعد الخطر عن مرماه.

العين يتقدم

واصل العين ضغطه الهجومي بحثا عن التقدم حتى أثمرت جهوده عن هدف رائع للباراغوياني ماتياس سيغوفيا الذي تلقى تمريرة ذكية من القائد بندر الأحبابي، ليواجه المرمى ويضع الكرة بمهارة لافتة في الشباك، ورد بني ياس بهجمة منظمة انتهت عند نيكيته، الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس خالد عيسى، ثم تلقى التوغولى لابا كودجو، تمريرة من اليخاندرو كاكو، جعلته في مواجهة المرمى قبل أن يسدد بقوة على يمين الحارس معززا تقدم العين بالهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

تابع العين سيطرته ومحاولاته الهجومية واحتسب له الحكم ركلة جزاء بحجة عرقلة سفيان رحيمي، داخل المنطقة ولكن تقنية الفيديو تدخلت والغت القرار بعد ثبوت ارتكاب اللاعب المغربي مخالفة على مدافع بني ياس، وسدد الصربي ازار ماركوفيتش، كرة علت عارضة مرمى العين، ورد لابا كودجو بتسديدة تصدي لها فهد الظنحاني ببراعة وحولها إلى ركلة زاوية جاء منها الهدف الثالث بواسطة لابا كودجو الذي غمد الكرة في الشباك وسط زحمة من الأقدام أمام المرمى ليحرز هدفه الشخصي الثاني في المباراة.

وتعددت محاولات بني ياس لتقليص النتيجة وهو ما ترك مساحات في الخط الخلفي صنعت خطورة كبيرة على مرماه وتألق الحارس الظنحاني في انقاذ مرماه محاولات وفرص عيناوية عدة، قبل أن يعود المهاجم التوغولى لابا كودجو، ويسجل هدفه الشخصي الثالث( هاتريك) والرابع للعين والذي انهي المباراة لمصلحته بأربعة أهداف نظيفة.