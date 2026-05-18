برجيل تحتفي بتتويج نادي العين بلقب الدوري وتواصل دعم مسيرته عبر الطب الرياضي

أعاد تتويج نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين تسليط الضوء على واحد من أبرز أندية كرة القدم في الدولة، وعلى منظومة الدعم المتكاملة التي تسهم في الحفاظ على مستويات الأداء العالية. ويحمل هذا الإنجاز أهمية خاصة لشركة برجيل القابضة، التي ترتبط بصفتها الشريك الصحي لنادي العين، بفريق متوّج بالبطولة في مرحلة أصبح فيها الطب الرياضي والتأهيل والاستعداد للطوارئ وصحة اللاعبين عناصر رئيسية في كرة القدم الحديثة.

ومع احتفال نادي العين بإحراز اللقب هذا الموسم، تبرز برجيل القابضة الدور المتنامي للطب الرياضي والتأهيل والرعاية الطارئة وصحة الرياضيين في دعم منظومة كرة القدم الحديثة.

وحظيت برجيل القابضة بتكريم خاص خلال احتفالات النادي باللقب، بصفتها الشريك الطبي لنادي العين، حيث تسلّم عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة، التكريم نيابة عن المجموعة.

شراكة مرتبطة بالأبطال

تكتسب شراكة برجيل مع نادي العين لكرة القدم أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي على المستويين الإماراتي والآسيوي. ففي عام 2024، رسخ العين حضوره القاري بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024، عقب تفوقه على يوكوهاما إف مارينوس في المباراة النهائية، ليحقق لقبه الآسيوي الثاني. وهذا العام، أضاف النادي إنجازًا جديدًا إلى سجله بالتتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي.

وهنأ الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، نادي العين لكرة القدم، قائلًا: "يمثل نجاح نادي العين لحظة فخر لكرة القدم في دولة الإمارات، ويعكس قدرة الرياضة على إلهام المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة. وبصفتنا الشريك الطبي للنادي، يشرفنا دعم فريق يجسد قيم التميز والانضباط والطموح. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطبية والتأهيل ودعم التعافي والبنية التحتية الصحية، نسعى إلى مساعدة اللاعبين والفرق على تقديم أفضل أداء ممكن، والمساهمة في التطور المستمر لكرة القدم في دولة الإمارات."

كما عكس موسم 2025-2026 الامتداد الأوسع لشراكات برجيل في قطاع كرة القدم، فإلى جانب تتويج العين بلقب الدوري، أنهى نادي الجزيرة الموسم في المركز الرابع، وحل نادي الوحدة خامسًا، فيما تمكن نادي الظفرة من تفادي الهبوط والحفاظ على موقعه في دوري الدرجة الأولى الإماراتي. وتربط هذه الشراكات برجيل ببطل الدوري، وباثنين من أندية المراكز الخمسة الأولى، وبفريق أظهر إرادة قوية في معركة البقاء.

الرعاية الصحية ركيزة أساسية في المنظومة الرياضية

شهد مفهوم الرعاية الصحية في الرياضة تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. فلم تعد الأندية تعتمد فقط على التغطية الطبية في أيام المباريات، بل باتت تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الطب الرياضي المتخصص، وبرامج الوقاية من الإصابات، وإعادة التأهيل المتقدمة، والعلاج الطبيعي، وخطط التعافي، والتغذية، والتدريب الصحي، والرعاية الطارئة. ومن هنا تبرز أهمية مجموعات الرعاية الصحية متعددة التخصصات في دعم الرياضة الاحترافية.

ويمتد دعم برجيل ليشمل الفحوصات الطبية، ووضع خطط العلاج، وتوفير خدمات إعادة التأهيل، وبرامج الصحة والعافية التي تساعد الرياضيين على التعافي الآمن، والعودة إلى الملاعب بثقة، والحفاظ على جاهزيتهم طوال المواسم الرياضية المكثفة.

حضور أوسع في كرة القدم الإماراتية

يعكس تواجد برجيل مع أندية الجزيرة والوحدة والظفرة التزامًا أوسع بدعم كرة القدم في دولة الإمارات. ويؤكد وجود الجزيرة والوحدة ضمن المراكز الخمسة الأولى ارتباط المجموعة بالأندية المنافسة في مقدمة جدول الدوري، بينما يبرز بقاء الظفرة أهمية الدعم الصحي في مختلف مستويات المنافسة.

وبالنسبة للأندية، أصبحت شراكات الرعاية الصحية مرتبطة بشكل متزايد باستدامة الأداء. فهي تساعد اللاعبين على التعامل مع الإصابات، والتعافي بثقة، والحصول على الرعاية المتخصصة عند الحاجة، كما تدعم جاهزية أيام المباريات، والاستجابة للطوارئ، وتعزيز البيئة الصحية المحيطة بالفرق.

الجائحة أبرزت أهمية الدعم الطبي في الرياضة

برز دور برجيل في الرعاية الصحية الرياضية بصورة واضحة خلال دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 في الشارقة، عندما عيّن اتحاد الإمارات لكرة القدم برجيل شريكًا رسميًا للبطولة. ففي وقت كانت فيه الرياضة الدولية لا تزال تواجه تحديات تشغيلية مرتبطة بالجائحة، وفرت برجيل تغطية طبية شاملة، وأنظمة آمنة بيولوجيًا، ودعمًا لاختبارات اللاعبين والمسؤولين وأعضاء الأجهزة الفنية.

وأظهرت تلك البطولة كيف أصبحت البنية التحتية الصحية عنصرًا أساسيًا في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بأمان واحترافية. ولم يقتصر الدور على تلبية المتطلبات الطبية، بل امتد إلى توفير الظروف التي تتيح إقامة المنافسات الدولية بثقة.

وشكلت هذه التجربة جزءًا من مساهمة رياضية أوسع خلال فترة الجائحة، حيث دعمت برجيل فعاليات كريكيت كبرى استضافتها دولة الإمارات، من بينها الدوري الهندي الممتاز وكأس العالم للرجال T20 التابعة للمجلس الدولي للكريكيت، حيث كانت التغطية الطبية واسعة النطاق والترتيبات الآمنة بيولوجيًا من العوامل الحاسمة.

وساهمت هذه الشراكات في نجاح تنظيم البطولات، وأظهرت قدرة المجموعة على دعم الرياضة بمختلف مجالاتها، من الكريكيت الدولي إلى كرة القدم الاحترافية.

ما بعد العلاج

وأكد فينيه مينون، مدرب اللياقة البدنية السابق لنادي تشيلسي ورئيس قسم الرياضة واللياقة البدنية في برجيل القابضة، أن هذه الشراكات تعكس تحولًا أوسع في عالم الرياضة، قائلًا: "تتطلب كرة القدم الحديثة منظومة دعم متكاملة تحيط بالرياضي. فلم يعد الأداء يعتمد فقط على التدريب والاستعداد للمباريات، بل أصبح التعافي والنوم والحركة والتغذية والتوازن النفسي والوقاية من الإصابات وإعادة التأهيل عوامل حاسمة. وتكتسب الشراكات بين الأندية ومقدمي الرعاية الصحية أهمية لأنها تجمع بين الخبرة السريرية وعلوم الرياضة واللياقة البدنية ضمن إطار منظم."

لطالما وضعت دولة الإمارات الرياضة ضمن أولوياتها كجزء من مسيرة التنمية الوطنية، من خلال الربط بين التميز الرياضي، ومشاركة الشباب، والتفاعل المجتمعي، والصحة العامة. ويعزز تعيين مجلس أبوظبي الرياضي لشركة برجيل شريكًا للصحة واللياقة البدنية المجتمعية هذا التوجه، إذ يربط الدعم الطبي للفعاليات الرياضية بمبادرات أوسع للصحة واللياقة البدنية.

ومن هذا المنطلق، لا ينفصل الحضور المتنامي لبرجيل في المجال الرياضي عن رسالتها في قطاع الرعاية الصحية. فمن دعم البطولات خلال فترة الجائحة إلى شراكات كرة القدم مع أبرز الأندية الإماراتية، يعكس دور المجموعة الترابط المتزايد بين الطب والأداء والصحة المجتمعية في المشهد الرياضي بالدولة.