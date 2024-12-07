الوحدة يفوز على العروبة بثلاثية خربين ونور الله وديارا في افتتاحية الجولة التاسعة للدوري

حقق الوحدة الفوز على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل، وسجلها عمر خربين وأحمد نور الله وبراهيما ديارا في الدقائق 34 و38 و82 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد آل نهيان مساء اليوم، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع "العنابي" رصيده إلى 18 نقطة، وتوقف رصيد العروبة عند 3 نقاط، وظل في المركز 14 الأخير في ترتيب الدوري.

وكاد أن يفتتح الوحدة التسجيل مبكراً في الدقيقة 9، عندما أخطأ حارس العروبة راشد سهيل، وسقطت الكرة من يديه لتصل إلى ايركينوف، الذي لعبها عرضية وأبعدها الدفاع في التوقيت المناسب، وأخطأ الحارس مجدداً في الدقيقة 13، ووصلت الكرة إلى عمر خربين، وسددها وأبعدها باولو ريكاردو إلى ركلة ركنية، وألغى الحكم هدفاً للعروبة في الدقيقة 15، بداعي التسلل في أول تهديد حقيقي من الضيوف.

وتمكن عمر خربين من تسجيل هدف أول للوحدة في الدقيقة 34، بعد كرة وصلته داخل منطقة الجزاء، وتعامل معها بمهارة عالية قبل تسديدها قوية في الشباك، وأضاف أحمد نور الله الهدف الثاني بتسديدة مباشرة لكرة تهيأت أمامه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 38، لينهي الوحدة الشوط الأول متفوقاً بهدفين نظيفين.

وتطور الأداء الهجومي للعروبة في الشوط الثاني، وأخطأ محمد الشامسي حارس الوحدة، في إبعاد الكرة لتصل إلى أبو بكر تراولي، الذي سددها وتصدى لها الشامسي في الدقيقة 64، ولاحت فرصة أمام الوحدة لتعزيز تقدمه عندما وصلت الكرة إلى خربين في الدقيقة 66، وأبعدها مدافع العروبة قبل تجاوزها خط المرمى، وأنهى براهيما ديارا، على آمال العروبة بالعودة، بتسجيل هدف ثالث للوحدة في الدقيقة 82، بعد مجهود فردي، ومرور مهاري وسط مدافعي العروبة.