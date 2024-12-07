النصر ودبا الحصن.. العودة لسكة الانتصارات ومواصلة التقدم في «دورينا»

عدنان الغربي - أحمد عيسى

يستضيف النصر نظيره دبا الحصن، الساعة السابعة ونصف مساء غد، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخل الفريقان هذه المباراة تحت شعار واحد «مواصلة التقدم» في جدول الترتيب، حيث يحتل النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما يحتل دبا الحصن المركز 12 برصيد 5 نقاط.

ويسعى النصر إلى العودة سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية من الشارقة، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة، فيما يطمح دبا الحصن إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية للمباراة الرابعة على التوالي، مستفيداً من تألق لاعبيه المونتينيغري نيسكا فويانوفيتش، والتونسي هيثم الجويني.

ويفتقد النصر جهود الثنائي السنغالي موسى نداي والبوسني سمير ميميسيفتش، بداعي الإصابة، فيما يستعيد الهولندي فير، الذي غاب عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف.

وقال ألفريد شرودر مدرب النصر: «مواجهة جديدة تنتظرنا أمام خصم جيد، تطور أداؤه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مع مدربه الوطني الجديد. وأضاف: علينا التحلي بالصبر، والتركيز طوال المباراة، من أجل تحقيق الفوز، ونحن استعددنا جيداً للمواجهة، بعد مواجهتنا القوية قبل أيام قليلة مع دهوك العراقي، في بطولة كأس الخليج للأندية.

من جهته، قال يوسف العامري لاعب النصر: دبا الحصن تطور أداؤه، وأصبح خصماً قوياً، ويدافع بقوة، ويلعب بشكل جيد على الهجمات المرتدة، ونحن علينا في المقابل أن نكون قمة في التركيز.

بدوره، قال حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، إن فريقه واصل العمل بقوة في الفترة الماضية، وسط دعم كبير من الإدارة والجماهير، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية، وحصد النقاط، بحثاً عن مركز أفضل في جدول الترتيب، وأضاف: التحضيرات سارت بشكل جيد، وبروح معنوية عالية، كل لاعب يعرف ما المطلوب منه، ويدرك أهمية مضاعفة الجهد، واللعب بروح قتالية، خاصة أننا سنواجه منافساً قوياً مثل النصر، الذي يتملك دافع الفوز.

وأكد مدرب دبا الحصن ثقته في عناصره، موضحاً أنهم يتمتعون بروح الإصرار والعزيمة، وأن ذلك يجعله على ثقة بأنهم سيظهرون بالشكل المطلوب، وأضاف: ننتظر مساندة ودعم الجماهير في المباراة، لأن وجودهم يحفز اللاعبين، ويجعلهم أكثر إصراراً على الخروج بنتيجة إيجابية.