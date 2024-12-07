الوصل والبطائح.. استعادة نغمة الانتصارات في الجولة التاسعة من الدوري

علي الظاهري- إيهاب زهدي

يتطلع فريقا الوصل والبطائح إلى استعادة نغمة الانتصارات في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يلتقيان في الساعة 4:45 مساء الغد، الأحد، على استاد زعبيل، لحساب الجولة التاسعة من المسابقة، ويسعى أصحاب الأرض إلى حصد العلامة الكاملة، سعياً للتقدم في جدول الترتيب العام، بعد أن خيم التعادل في آخر 3 مباريات، ما قاد الفريق إلى احتلال المركز التاسع برصيد 10 نقاط، فيما يسعى «الراقي» إلى العودة للمسار الصحيح، بعد الخسارة في آخر 5 مباريات، أدت إلى تراجعه إلى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

ويدرك «الإمبراطور» أهمية المباراة معنوياً وحسابياً، لا سيما أن المواجهة ستكون هي الأخيرة للفريق، قبل التحدي المقبل في مباراة كأس السوبر الإماراتي أمام شباب الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في استاد آل مكتوم.

ومن أبرز غيابات الوصل، اللاعب سردان ميايلوفيتش، بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام الوحدة.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن فريقه حصل على وقت جيد من التحضيرات قبل مواجهة البطائح، بعد المباراة الأخيرة التي واجه فيها الريان القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أنه على دراية بنوعية اللاعبين في فريق البطائح، رغم أن نتائجهم في آخر 4 مباريات لم تكن جيدة، والتي لا تعكس الصورة الحقيقية لجودة المنافس، لأنه يعد من الفرق الصعبة.

وأضاف ميلوش أنه رغم الأداء الذي لم يرتقِ للتوقعات في الدوري حتى الآن، إلا أن مباراة اليوم تحمل أهمية أكثر من أي مباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة، لأن مسابقة الدوري المحلي دائماً ما تكون ذات أولوية، موضحاً أن الفريق إذا لعب بمستوى الأداء المعروف، وحافظ على تركيزه وتنظيمه لمدة 90 دقيقة، سيكون قادراً على تحقيق الهدف المطلوب، والنتيجة الإيجابية التي يتطلعون إليها أمام البطائح.

من جانبه، قال سياكا سيديبي لاعب الوصل، إنهم جاهزون لمباراة اليوم أمام البطائح، والتي تعد من المباريات المهمة للوصل في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، متمنياً أن يحقق الفريق الانتصارات في الفترة المقبلة، بداية من لقاء اليوم أمام البطائح، الذي سيكون على أرضهم وبين جماهيرهم في استاد زعبيل.

على جانب آخر، ينشد البطائح صاحب المركز الـ 13 قبل الأخير برصيد 4 نقاط، العودة من دبي بنقاط مباراته مع الوصل كاملة، للخروج من دوامة الهبوط المهددة للفريق، الذي لم يسبق أن حقق أي نتيجة إيجابية أمام «الإمبراطور»، بخسارة المباريات الأربع السابقة التي جمعت بينهما في دوري المحترفين، ولم يسجل البطائح خلالها سوى 4 أهداف فقط، بينما تلقى مرماه 13 هدفاً من الوصل، ويتشابه الفريقان في كونهما الأكثر فقداً للنقاط بعد التقدم بالنتيجة، بخسارة 9 نقاط لكل منهما.

وأكد الكرواتي جوران توميتش مدرب البطائح، على صعوبة مواجهة الوصل، أحد المرشحين بقوة للمحافظة على لقب الدوري، الذي توج به الموسم الماضي، ووعد بأن تكون هناك ردة فعل إيجابية لفريقه اليوم، مؤكداً أن كل شيء وارد في كرة القدم، على الرغم من النتائج السلبية لفريقه هذا الموسم، وأعرب عن احترامه للمنافس، وعلمه بمدى جودة لاعبيه، وأشار إلى بذل الجهاز الفني للبطائح جهداً كبيراً لتصحيح بعض أخطاء الفريق خلال فترة التوقف الأخيرة.

بينما أثنى أحمد خليل لاعب البطائح، على استعدادات فريقه للقاء الوصل، والذي وصفه بـ «الصعب»، في ظل ظروف البطائح في الفترة الأخيرة، ولكن أكد في الوقت نفسه على أنه في بعض الأحيان تكون الظروف الصعبة دافعاً للعودة بقوة، وأبدى ثقته في زملائه اللاعبين، وفي الجهازين الفني والإداري، وقدرتهم على تغيير الصورة التي ظهر عليها الفريق في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن البطائح في أغلب مبارياته، كان قريباً من الفوز، ولكن فقدانه للتركيز، حال دون تحقيقه للانتصار.

كما أكد أحمد خليل على حاجة البطائح إلى تحقيق انتصار في الدوري، لاستعادة الثقة والتركيز، وأشار إلى أن افتقاد فريقه لبعض التفاصيل الصغيرة أثناء المباريات، تفقده الكثير من النقاط، وشدد على ضرورة عمل البطائح بالمزيد من الاجتهاد، للعودة إلى وضع الفريق الطبيعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فترة التوقفات الكثيرة تؤثر في جميع الفرق، ومن ضمنها البطائح، وإلى أن من يحقق الفوز في أي مباراة في مثل تلك الظروف، سيكون محظوظاً.