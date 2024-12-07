خورفكان وشباب الأهلي.. طموح الثلاث نقاط ومطاردة المتصدر

محمد فضل - إيهاب زهدي

يستقبل خورفكان ضيفه شباب الأهلي عند الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء الغد، وذلك ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى كل لنيل العلامة الكاملة، لتحسين وضعيته في جدول الترتيب. ويخوض فريق المدرب الوطني عبد المجيد النمر المدير الفني لخورفكان، لقاء اليوم بمعنويات فوزه الأخير على البطائح بثلاثية، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن، وهو الفوز الذي رفع رصيد النسور إلى 10 نقاط في المركز الثامن، ويدخل النمر مواجهة الفرسان بصفوف شبه مكتملة، باستثناء اللاعبين المعارين من شباب الأهلي.

وقال عبد المجيد النمر مدرب خورفكان: كل مباريات الدوري مهمة للنسور، لافتاً إلى أن فريقه سيواجه أحد الفرق المرشحة لنيل درع الدوري، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، ⁠ونوه بأن معنويات اللاعبين مرتفعة، بعد الفوز الأخير على البطائح، ولذلك كان التحضير بشكل جيد للقاء اليوم، ونسعى لتقديم مباراة قوية، ونسعى إلى حصد النقاط، معرباً عن أمله في وجود الجمهور بمدرجات خورفكان.

على جانب آخر، يوجد شباب الأهلي في المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، ويسعى لمزاحمة المتصدر «الشارقة»، بعد تعثر «الفرسان» في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام كلباء، ويزيد من تفاؤل شباب الأهلي بالعودة بالفوز من أمام مضيفه اليوم، عدم خسارة أي من مبارياته العشر أمام خورفكان في دوري المحترفين، بتحقيق «الفرسان» الفوز في 9 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، وسجلوا خلالها 26 هدفاً، مقابل 11 هدفاً سجلهم خورفكان.

وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على أهمية مباراة فريقه أمام خورفكان، الذي وصفه بـ «المنافس الجيد»، مؤكداً أنه يملك قوة بدنية كبيرة، وقال: «نعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، وهي منافسة مختلفة، بعد الفراغ من الاستحقاق الآسيوي، ونريد الاستمرار في عملنا، ببناء الفرص بشكل مكثف، وأن نكون أكثر فعالية في الثلث الأخير من الملعب، حتى نتمكن من تحقيق الفوز، ولاعبو شباب الأهلي يحرصون على تقديم كل ما يملكون، ويحققون نتائج طيبة، وأشكر الجماهير المساندة للفريق في كل الأحوال».

بينما قال فيدريكو كارتابيا، لاعب شباب الأهلي، إن اللقاء لن يكون سهلاً، لأنهم يواجهون منافساً يسعى لتحسين موقفه في الدوري، وبالتالي، يجب على الجميع التركيز الكامل، من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة.