النصر بطلاً لدوري كرة القدم الإلكترونية

أسدل الستار على منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية لموسم 2025، بتتويج النصر باللقب، بعد فوزه في النهائي على العين، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 8-3.

وجاء هذا الإنجاز في ختام نسخة شهدت مشاركة نخبة أندية الدولة، وتنظيم احترافي عالي المستوى، من قبل اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

مثّل نادي النصر في النهائي كل من: أحمد السويدي ومحمد فوزي، فيما مثّل نادي العين كل من أحمد حسن وسعود محمد، حيث قدموا جميعاً أداءً قوياً ورفيع المستوى.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تمكن نادي خورفكان من حجز موقعه على منصة التتويج، بعد أداء قوي طوال مشوار البطولة، ليُتوَّج رسمياً بالمركز الثالث لهذا الموسم.

وصرّح سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، قائلاً: نبارك لنادي النصر فوزه المستحق بلقب الدوري، ونشيد بالمستوى التنافسي العالي الذي شهدته نسخة هذا العام من البطولة، لقد برهنت الأندية المشاركة على مدى التطور الذي يشهده قطاع الرياضات الإلكترونية في الدولة، ومدى استعداد اللاعبين للمنافسة على أعلى مستوى.

ويؤكد هذا النجاح التزامنا في الاتحاد بمواصلة تطوير المنظومة، ودعم الأندية واللاعبين، بما يعزز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.