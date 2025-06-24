سفيان بوفتيني «وصلاوي» للموسم الرابع

جدد الوصل تعاقده مع المغربي سفيان بوفتيني «31 عاماً» متوسط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للموسم الرابع على التوالي، بهدف الاستقرار والمحافظة على عناصر الخبرة خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت خطوة إدارة النادي بتجديد التعاقد مع بوفتيني بعد مساهمته في تحقيق نجاحات «الإمبراطور» السابقة، ومشاركته ضمن عناصر التشكيل الأساسي، خاصة بطولة الدوري التي خاض فيها 69 مباراة في 3 مواسم وأحرز 12 هدفاً.

ويبحث نادي الوصل عن استقرار فني وإداري، بعد أن نجح في اقتناص عدد من الصفقات المميزة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أمل زيادة المعدل، من أجل تدعيم الصفوف.

وكان نادي الوصل قد تعاقد مع المغربي سفيان بوفتيني في صيف 2022، ونجح في التتويج مع الإمبراطور بثنائية دوري أدنوك وكأس رئيس الدولة الإماراتي، في الموسم قبل الماضي..