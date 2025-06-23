فوز مانشستر سيتي وتعادل سالزبورج في كأس العالم للأندية

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على العين 6-0، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة اتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من البطولة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، يرافقه يوفنتوس الإيطالي صاحب نفس الرصيد بعد فوزه أمس على الوداد المغربي 4-1.

وستحدد نتيجة الجولة الثالثة التي تقام الخميس المقبل متصدر هذه المجموعة حينما يلتقي مانشستر سيتي مع يوفنتوس.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة تعادل سالزبورج النمساوي بدون أهداف مع الهلال السعودي في ملعب أودي فيلد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليرفع سالزبورج رصيده إلى 4 نقاط، والهلال إلى نقطتين.