ريال مدريد يفوز على باتشوكا في مونديال الأندية

حقق فريق ريال مدريد فوزه الأول في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بتغلبه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بانك أوف أميركا" بمدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وعانى ريال مدريد من النقص العددي منذ الدقيقة السابعة بعد طرد لاعبه راؤول أسينسيو، إلا أنه نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما 2-0، وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليؤمن فوزه.

ورفع الفريق الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما بقي باتشوكا بدون رصيد في المركز الأخير.